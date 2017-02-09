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Дуду продлил контракт с Палмейрасом

Экс-полузащитник киевского «Динамо» будет выступать за «зеленых» до 2020-го года

  • 09.02.2017 10:51
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Yahoo Esportes
© Yahoo Esportes
Бывший атакующий полузащитник киевского «Динамо» Дуду пролонгировал трудовое соглашение с «Палмейрасом». Новое соглашение рассчитано до конца 2020 года.
 
25-летний Дуду перешел в «Палмейрас» из «Динамо» в начале 2015 года, когда бразильский клуб заплатил за 50% экономических прав на футболиста 3 миллиона евро. В конце минувшего года бразильцы перевели на счет «Динамо» еще 3 миллиона евро и завершили его выкуп у киевлян.
 
Напомним, в минувшем сезоне «Палмейрас» с Дуду стал чемпионом Бразилии.
 

Источник — Шахта

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