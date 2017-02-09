Дуду продлил контракт с Палмейрасом

Бывший атакующий полузащитник киевского «Динамо» Дуду пролонгировал трудовое соглашение с «Палмейрасом». Новое соглашение рассчитано до конца 2020 года.

25-летний Дуду перешел в «Палмейрас» из «Динамо» в начале 2015 года, когда бразильский клуб заплатил за 50% экономических прав на футболиста 3 миллиона евро. В конце минувшего года бразильцы перевели на счет «Динамо» еще 3 миллиона евро и завершили его выкуп у киевлян.

Напомним, в минувшем сезоне «Палмейрас» с Дуду стал чемпионом Бразилии.