Дуду продлил контракт с Палмейрасом

Бывший атакующий полузащитник киевского «Динамо» Дуду пролонгировал трудовое соглашение с «Палмейрасом». Новое соглашение рассчитано до конца 2020 года.
25-летний Дуду перешел в «Палмейрас» из «Динамо» в начале 2015 года, когда бразильский клуб заплатил за 50% экономических прав на футболиста 3 миллиона евро. В конце минувшего года бразильцы перевели на счет «Динамо» еще 3 миллиона евро и завершили его выкуп у киевлян.
Напомним, в минувшем сезоне «Палмейрас» с Дуду стал чемпионом Бразилии.
Источник — Шахта
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