Роман САНЖАР: «Нам придется играть каждые четыре дня»

Главный тренер «Олимпика» признался, что не в восторге от идеи переноса тура Премьер-лиги.

— Маленькие команды, такие, как наша, не обладают большим кадровым потенциалом, — сказал Роман Санжар. — При этом матч с «Карпатами», не сыгранный 4 декабря, предварительно планируют провести между 19-м (25.02) и 20-м (04.03) турами. А если еще сместить наш поединок против «Шахтера» (неизвестно куда), то нам придется играть каждые четыре дня.

Поэтому мне трудно согласиться на перенос 22-го тура. Составляя календарь, Премьер-лига уже тогда знала, что, возможно, получится такая ситуация, и можно было бы заранее что-то придумать.