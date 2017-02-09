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Василий УТКИН: «История вокруг Зозули надуманная»

Российский комментатор поделился мнением о ситуации с украинским форвардом

  • 09.02.2017 10:27
  • 1395 просмотров
  • 3 комментария
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interfax.ru. Василий Уткин
© interfax.ru. Василий Уткин

Ведущий «Спорт FM» Василий Уткин в эфире программы «100% Футбола» прокомментировал ситуацию вокруг сорванного перехода Романа Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано».

«Думаю, что история вокруг Зозули надуманная. Я постарался найти фотографии Зозули в сети, но не нашёл там ничего такого, из-за чего его можно упрекнуть в фашизме. К примеру, меня тоже могли сфотографировать в помещении, где висел портрет Бандеры. Поэтому я к инциденту с Кокориным и Мамаевым в Монет-Карло отношусь снисходительно.

А вообще фотография с Бандерой может характеризовать человека только как идиота. Здесь, как мне кажется, таким людям нужно быть очень аккуратным, либо изначально быть эпатажной личностью. Я считаю, что в данном случае «Райо Вальекано» поступил правильно, но не могу понять, почему Зозулю не заявят за «Бетис». То, что я нашёл в сети на Зозулю, мне не кажется криминалом», - заявил Уткин.

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 09.02.2017 11:08
    +4
    Зачем этот коцапюра вещает на Украинском ресурсе?
    Давайте еще жирика читать.
    Ссылка
    Grusin_Gori
    online
      Grusin_Gori, 09.02.2017 11:11
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    seregka1991, 09.02.2017 11:08
    Зачем этот коцапюра вещает на Украинском ресурсе?
    Давайте еще жирика читать.
    ВАше мнение тоже интересно, оставайтесь на линии, возможно с Вами когда-нибудь поговорят.
    Ссылка
    Dima Any
    online
      Dima Any, 09.02.2017 11:52
    0
    seregka1991, 09.02.2017 11:08
    Зачем этот коцапюра вещает на Украинском ресурсе?
    Давайте еще жирика читать.

    Цей ресурс , тобто спорт юа належить росіянам, тому так багато матеріалу про рос спорт
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