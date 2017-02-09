Василий УТКИН: «История вокруг Зозули надуманная»

Ведущий «Спорт FM» Василий Уткин в эфире программы «100% Футбола» прокомментировал ситуацию вокруг сорванного перехода Романа Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано».

«Думаю, что история вокруг Зозули надуманная. Я постарался найти фотографии Зозули в сети, но не нашёл там ничего такого, из-за чего его можно упрекнуть в фашизме. К примеру, меня тоже могли сфотографировать в помещении, где висел портрет Бандеры. Поэтому я к инциденту с Кокориным и Мамаевым в Монет-Карло отношусь снисходительно.

А вообще фотография с Бандерой может характеризовать человека только как идиота. Здесь, как мне кажется, таким людям нужно быть очень аккуратным, либо изначально быть эпатажной личностью. Я считаю, что в данном случае «Райо Вальекано» поступил правильно, но не могу понять, почему Зозулю не заявят за «Бетис». То, что я нашёл в сети на Зозулю, мне не кажется криминалом», - заявил Уткин.