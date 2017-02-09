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Скрипник не опроверг возможное назначение тренером сборной Беларуси

Украинский специалист попросил не нагнетать обстановку до появления официальной информации

  • 09.02.2017 10:16
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ФК Вердер. Виктор Скрипник
© ФК Вердер. Виктор Скрипник

Экс-наставник бременского «Вердера» украинец Виктор Скрипник фигурирует в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси. В телефонном разговоре Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать.

В пуле претендентов на должность рулевого сборной Беларуси, помимо Скрипника, продолжают числиться Олег Кононов, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Источник — Прессбол

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