Скрипник не опроверг возможное назначение тренером сборной Беларуси

Экс-наставник бременского «Вердера» украинец Виктор Скрипник фигурирует в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси. В телефонном разговоре Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать.

В пуле претендентов на должность рулевого сборной Беларуси, помимо Скрипника, продолжают числиться Олег Кононов, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.