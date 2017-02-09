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Николай ПАВЛОВ: «Снимаю шляпу перед Шевченко»

Украинский специалист рассказал, как его звали в Африку, и поделился мнением о сборной Украины

  • 09.02.2017 09:44
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shahta.org. Николай Павлов
© shahta.org. Николай Павлов

Бывший рулевой «Динамо» и «Днепра» Николай Павлов рассказал о том, куда его звали китайцы и как он принял решение завершить тренерскую карьеру.

— Луис Фелипе Сколари, Луи ван Гал, а теперь и вы, Николай Петрович. Тяжело далось решение?
– Ну вы и сравнили (смеется). Нет, я собирался завершить карьеру тренера еще когда переходил в «Ильичевец», тогда и сказал людям, которые меня приглашали в клуб, что это будет моя последняя команда. Разве что думал проработать дольше, но в планы вмешались события на Донбассе. А о своем решении я сказал, когда больше стало звонков с просьбой об интервью, а не предложений работать. Надо освободить дорогу молодым, наше поколение уже ничего нового не откроет.

— А если сейчас китайцы вас к себе пригласят?
– Разве что в китайский ресторан. А если серьезно, то недавно звали. Те, которые пришли в ФК «Сумы», но я ответил, что у них уже есть главный тренер – Владимир Лютый. Так сложилось, что далеко не все руководители клубов могут со мной говорить на равных. Некоторые так и говорили «Мы вас не потянем» (смеется). К отдельным людям, работающим в клубах, у меня было не лучшее отношение, в том числе и к депутатам. Приезжаю в отель на переговоры, захожу в номер, там стоит виноград, шампанское, мы беседуем... а потом, когда уходим, водитель все это забирает. Ну что это за президент клуба, если у него такие порядки?

— Какие у вас были требования по зарплате?
– Этот вопрос всегда шел последним в переговорах. Но моими условиями было, чтобы я не получал меньше, чем предыдущий тренер и чтобы я не получал меньше, чем футболист.

— За границу когда-то звали?
– В Африку, Вьетнам, но не в клубы, а в сборные. Когда работал в Мариуполе, то пришел сразу контракт, кажется из Габона. Я никогда об это раньше не рассказывал.

— Теперь вы возглавляете Всеукраинское объеденение тренеров.
– Да. У меня есть желание сделать что-то для своего Дарницконо района. В Мариуполе мы много построили, в том числе и детские спортивные площадки. А в Киеве на Левом берегу, с тех пор как я уехал в 17 лет, ничего не изменилось. Только в  профессиональном футболе ситуация улучшилась. Помню какие разбитые в начале 90-х были поля, за ними ухаживать не умели даже. Когда мы были с «Днепром» в Англии, нам подарили косилку, очень к месту оказалось.

— Матчи ЧУ смотрите сейчас?
– В это время играют в чемпионатах Испании, Германии, Англии, а там все же картинка получше... Особенно нравится АПЛ. Мне рассказывали, что в 70-х у «Динамо» появилась возможность поставить тарелку и тогда записывали матчи чемпионата Англии, и Валерий Лобановский показывал их футболистов, чтобы те знали, к чему стремиться.

— У нас много игроков уехали в зарубежные чемпионаты. Будет ли от этого польза?
– Не особо бы надеялся, что они вернуться с этим опытом. Тут скорее нужно смотреть на то, что освободилось много места для молодежи. Главное, работать с ребятами, доверять.

— Немало молодежи появилось в сборной...
– Смотрю на национальную команду с энтузиазмом. Ни один тренер нашего поколения никогда бы не рискнул в первой своей игре, да еще и на таком уровне, доверить стольким молодым футболистам место в составе. Это надо обладать смелостью... Поэтому, снимаю перед Андреем Шевченко шляпу. И буду теперь еще больше за него переживать.

— Мало приятных поводов, чтобы поговорить о «Днепре»...
– Постоянно поддерживаю с ребятами контакт. Мои воспитанники, Михайленко и Дирявка, тренируют команду, есть футболисты, которые играли в моих командах. Жалко, а что сделаешь? Но, с другой стороны, знаю, что перед отъездом на второй сбор в Турцию, рассчитались за декабрь. Насколько я знаю, до лета все будет хорошо с оплатой труда, а вот дальше, неизвестно. То что говорят об Эдуарде Соне, что он может взять клуб, это неправда. Его бизнеса не хватит, чтобы покрыть хотя бы зарплатную ведомость.

— У вас всегда были голуби. Сколько есть сейчас?
– Немного, три десятка. А рекорд – около 200. У меня была трехэтажная голубятня, но я ее переоборудовал под комнаты для внуков. Там есть игрушки, телевизор. Остался один вольер на хоздворе, у меня там декоративные голуби. У них все, как у людей, рожают, кормят, ухаживают, воркуют, изменяют друг другу. За этим наблюдать очень интересно.

Вячеслав ЛАШУК

Источник — Вести

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