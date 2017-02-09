Юрий ВЕРНИДУБ: «Не нужно превращать чемпионат Украины в хаос»

Главный тренер «Зари» прокомментировал возможный перенос 22-го тура чемпионата Украины.

— Считаю разговоры о переносе 22-го тура неправильными, — сказал Юрий Вернидуб. — Если наш чемпионат сейчас потерял в зрелищности, в классе, его все равно не нужно превращать в хаос. Уверен, лишние два дня не повлияют на потенциал национальной дружины, поскольку все футболисты будут в накате. В Премьер-лиге команды проведут по четыре матча, а «горняки», которых в последнее время в сборной было больше всего, — как минимум шесть встреч.

Скажите, разве Бойко, Федецкого, Зинченко, Караваева, Коноплянку, Шахова, Кравца, Селезнева отпустят раньше положенного времени из своих клубов? Сомневаюсь. Или другие европейские сборные разве находятся в привилегированном положении?

А что делать клубным тренерам? Неизвестно, какая в конце марта будет погода. Нам что, снова лететь в Турцию на сбор? Повторюсь, это все неправильно. Мы стремимся в Европу, так почему не делаем, как в лучших лигах континента? Пора бы…