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Юрий ВЕРНИДУБ: «Не нужно превращать чемпионат Украины в хаос»

Наставник «Зари» высказался против переноса 22-го тура УПЛ

  • 09.02.2017 09:36
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  • 1 комментария
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» прокомментировал возможный перенос 22-го тура чемпионата Украины.

— Считаю разговоры о переносе 22-го тура неправильными, — сказал Юрий Вернидуб. — Если наш чемпионат сейчас потерял в зрелищности, в классе, его все равно не нужно превращать в хаос. Уверен, лишние два дня не повлияют на потенциал национальной дружины, поскольку все футболисты будут в накате. В Премьер-лиге команды проведут по четыре матча, а «горняки», которых в последнее время в сборной было больше всего, — как минимум шесть встреч.

Скажите, разве Бойко, Федецкого, Зинченко, Караваева, Коноплянку, Шахова, Кравца, Селезнева отпустят раньше положенного времени из своих клубов? Сомневаюсь. Или другие европейские сборные разве находятся в привилегированном положении?

А что делать клубным тренерам? Неизвестно, какая в конце марта будет погода. Нам что, снова лететь в Турцию на сбор? Повторюсь, это все неправильно. Мы стремимся в Европу, так почему не делаем, как в лучших лигах континента? Пора бы…

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 09.02.2017 09:40
    +1
    Поддерживаю! Все правильно Вернидуб говорит.
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