Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Манолас согласовал контракт с Интером

Защитник «Ромы» продолжит карьеру в миланском клубе

  • 09.02.2017 09:30
  • 127 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fourfourtwo.com. Костас Манолас
© fourfourtwo.com. Костас Манолас

Будущее центрального защитника «Ромы» Костаса Маноласа остается неопределенным, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна. «Интер» всерьез рассчитывает заполучить грека по завершении сезона.

Сообщается, что миланский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта сроком на пять лет – зарплата Маноласа в стане «нерадзурри» составит 4,5 миллиона евро в год. Теперь «Интеру» остается достичь компромисса с руководством «джаллоросси». Предполагается, что стоимость потенциального трансфера превысит 40 миллионов евро с учетом бонусов.

Впрочем, не исключено, что футболиста могут перехватить состоятельные английские клубы.

Источник — Calcionews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.