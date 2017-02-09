Манолас согласовал контракт с Интером

Будущее центрального защитника «Ромы» Костаса Маноласа остается неопределенным, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна. «Интер» всерьез рассчитывает заполучить грека по завершении сезона.
Сообщается, что миланский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта сроком на пять лет – зарплата Маноласа в стане «нерадзурри» составит 4,5 миллиона евро в год. Теперь «Интеру» остается достичь компромисса с руководством «джаллоросси». Предполагается, что стоимость потенциального трансфера превысит 40 миллионов евро с учетом бонусов.
Впрочем, не исключено, что футболиста могут перехватить состоятельные английские клубы.
Источник — Calcionews
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