Роман МОНАРЕВ: «Звезда против переноса 22-го тура»

Главный тренер «Звезды» прокомментировал возможный перенос 22-го тура чемпионата Украины.
— Мы против переноса 22-го тура, — сказал Роман Монарев. — Дело в том, что в 21-м туре «Звезде» предстоит встретиться с «Динамо». После игры с киевлянами нам не хватит двух-трех дней для полноценной подготовки к поединку с «Ворсклой». А ведь матч с полтавчанами может быть очень важным для нас с турнирной точки зрения.
Источник — zbirna.com
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Вот именно! В Англии не переносят туры в угоду сборной.
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