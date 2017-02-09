Роман МОНАРЕВ: «Звезда против переноса 22-го тура»

А вы точно в Киеве живете? А то похоже, что вы либо параноик, либо лгун.

Ну так понаехало, что коренных Киевлян в Киеве уже практически мало осталось.

Мерзская нелюдь убила НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА...

Спокойно могут ходить в балаклавах и полиция еще будет защищать .