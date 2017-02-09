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Роман МОНАРЕВ: «Звезда против переноса 22-го тура»

Команде не хватит двух-трех дней на подготовку к матчу с «Ворсклой», считает тренер

  • 09.02.2017 08:48
  • 285 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Звезда. Роман Монарев
© ФК Звезда. Роман Монарев

Главный тренер «Звезды» прокомментировал возможный перенос 22-го тура чемпионата Украины.

— Мы против переноса 22-го тура, — сказал Роман Монарев. — Дело в том, что в 21-м туре «Звезде» предстоит встретиться с «Динамо». После игры с киевлянами нам не хватит двух-трех дней для полноценной подготовки к поединку с «Ворсклой». А ведь матч с полтавчанами может быть очень важным для нас с турнирной точки зрения.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 09.02.2017 09:24
    -1
    не нойте. в Англии играют и мы сможем.
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    Ossa8860
      Ossa8860, 09.02.2017 09:41
    -1
    А кто их спрашивает?
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    tarasbulba007
      tarasbulba007, 09.02.2017 09:42
    0
    Евгений Еременко, 09.02.2017 09:24
    не нойте. в Англии играют и мы сможем.

    Вот именно! В Англии не переносят туры в угоду сборной.
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