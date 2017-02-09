Кубок Германии. Шальке сыграет с Баварией

Как болельщику Барсы мне приятней видеть в финале Алавес, чем неудобную Сельту

Просто интересно,а кто минусует?

Вывод после одной игры сделал, молодец. Игра нестабильна, вот что можно сказать про Боруссию Тухе...

Отвратительная игра Боруссии. Без Клоппа они в уг превратились.