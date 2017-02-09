Кубок Германии. Шальке сыграет с Баварией

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Германии. «Шальке» Евгения Коноплянки сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 28 февраля или 1-го марта. Точная дата станет известна в ближайшее время.
Кубок Германии. 1/4 финала
«Айнтрахт» Франкфурт - «Арминия»
«Шпортфройнде» - «Боруссия» Д
«Бавария» - «Шальке»
«Гамбург» - «Боруссия» М
Источник — Sport.ua
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