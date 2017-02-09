Иван ЛОБАЙ: «Сборы не стоит оценивать по результатам спаррингов»

Пропустивши перші тренувальні збори і частинку других, Іван Лобай нарешті відновився та повернувся на поле. У ранковому матчі проти солігорських «гірників» Лобай відіграв 60 хвилин, та тренер все ж вирішив поберегти захисника. Неочікуваного ушкодження під час другого матчу з «Шахтарем» зазнав Андрій Нестеров, єдиною заміною якому був лише Іван Лобай.

«У мене були незначні труднощі з ногою, тому я пропустив перші збори і п’ять днів других. Тільки вчора розпочав тренування вже у загальній групі. Працював з реабілітологом за індивідуальною програмою, виконував спеціальні вправи для найшвидшого відновлення» – каже Лобай.

«У ранковому матчі відіграв 60 хвилин, вийшов на другий поєдинок вже трохи стомлений, тяжко було увійти в гру. Не сподівався, що вийду і на вечірній матч, але так сталось, що не було ким замінити Нестерова, тож тренер випустив мене. Досить тяжко у фізичному плані, адже ще не зовсім готовий до великого об’єму навантажень. Але потрібно якнайшвидше набирати оптимальну форму, зовсім скоро розпочнеться чемпіонат».

«Хлопці перебувають на фоні втоми, перед матчами були тяжкі тренування. Це збори, тому не варто судити за результатами спарингів. Будемо старатись у чемпіонаті викладатись на повну, показувати якісну гру. У команді хороша атмосфера, старші гравці підтримуюсь, у деяких моментах підказують, разом – ми великий дружний колектив» – підсумував захисник «зелено-білих».