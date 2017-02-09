Динамо в Испании: Ярмоленко-вратарь обыграл Коваля-форварда

На следующий день после матча с «Осиеком» динамовцы утром провели восстановительное занятие.

После завтрака игроки не поехали в тренировочный центр, а остались в отеле. Футболисты разместились на лужайке на территории Gran Melia Don Pepe (благо, погода с ярким солнцем и безоблачным небом будто сама приглашает к подобным занятиям), где тренеры по физподготовке заранее расстелили коврики, и на протяжении часа выполняли упражнения на стретчинг, максимально растягивая мышцы и подготавливая их к нагрузкам, которые предлагаются на учебно-тренировочном сборе.

А вот после обеда динамовцев ожидала тренировка в Marbella Football Center. Вся работа в течение полуторачасового занятия была с мячами. Сначала «бело-синие» устроили мини-турнир, разделившись на четыре команды, по шесть игроков в каждой, и сыграв два полуфинала, матч за третье место и финал на маленьких полях.

Победу праздновали «красные», и в полном составе были запечатлены клубным фотографом Андреем Куцаном в объективе камеры.

После этого для группы игроков тренировка закончилась и они могли поиграть в любимый теннис-бол, а остальные футболисты были поделены на две команды и уже провели полноценную двустороннюю игру на поле, немного меньшем стандартного. В ней была зафиксирована ничья, но мировым результатом ограничиваться не стали и определили победителя в серии пенальти.

Когда тренировка подошла к завершению, спор на поле устроили лучшие друзья Ярмоленко и Коваль. Для этого они поменялись амплуа – Андрей примерил вратарские перчатки, а Максим завершал навесы от Морозюка ударами по воротам. Новоиспеченный вратарь один мяч все же пропустил, но общий спор выиграл, тем самым заставив оппонента кувыркаться через голову на траве.