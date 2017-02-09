Вардан ИСРАЕЛЯН: «Сталь не претендует на то, чтобы занять дом Днепра»

Президент «Стали» Вардан Исраелян ответил на ряд вопросов клубной пресс-службы.

- Вардан Михайлович! Вы присутствовали на всех спаррингах «Стали» в Турции. На ваш взгляд, уже видна «рука Кучука»?

- Я думаю, что изменения видны невооруженным глазом. Игра, которую показывала «Сталь» в чемпионате и сейчас – две большие разницы и явно в пользу нынешней. Считаю, что эти изменения - непосредственная заслуга Леонида Станиславовича.

- Насколько увиденное на сборах совпало с Вашими ожиданиями?

- Раз мы пригласили на должность главного тренера Леонида Кучука, значит у нас были определенные ожидания от сотрудничества с этим специалистом. Рад, что они сразу начали воплощаться в жизнь.

- Для Вас важен результат команды в контрольных поединках?

- Для меня результат важен всегда. Зачем выходить на поле без желания победить? Если команда не будет стремиться победить в спарринге, ничего хорошего ее не ожидает и в официальных играх.

- Можно сказать, что в настоящий момент состав «Стали» полностью укомплектован?

- На этот вопрос я однозначного ответа не знаю. Думаю, что об этом лучше спросить у главного тренера. Радует, что те футболисты, которые есть в команде, соответствуют требованиям Леонида Станиславовича. Значит, есть все предпосылки для того, чтобы с этим составом добиться больших побед.

- В СМИ появились слухи, что «Сталь» вторую часть сезона проведет на «Днепр-Арене». Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Я не знаю откуда появились эти слухи. На самом деле ситуация несколько иная. По регламенту команда премьер-лиги должна заявлять не только основной стадион, но и резервный. Бывают различные форс-мажорные ситуации, от которых никто не застрахован. Мы пришли к мысли, что целесообразно нам будет заявить как резервный стадион «Днепр-Арену». Мы прекрасно понимаем, что это родной стадион ФК «Днепр» и никто не претендует на то, чтобы зайти в их дом. Если позже по каким-то причинам «Днепр» не будет играть на своей арене, мы снова поднимем этот вопрос и решим – стоит ли нам переезжать с «Метеора» на «Днепр-Арену». В настоящий момент никаких договоренностей о том, что мы будем принимать своих соперников на «Днепр-Арене», не существует.