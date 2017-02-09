Кубок Германии. Боруссия Д в серии пенальти одолела Герту

Кубок Германии. 1/8 финала
«Боруссия» Д – «Герта» – 1:1 (по пенальти 3:2)
Голы: Ройс, 47 – Калу, 27
«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Пишчек (Пулишич, 46), Папастатопулос, Геррейру (Кастро, 77), Ройс (Шюррле, 90), Вайгль, Дурм, Шмельцер (Гинтер, 46), Обамеянг, Дембеле.
«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Миттельштедт, Штарк, Харагути (Эссвайн, 96), Шелбред (Лустенбергер, 84), Дарида, Пекарик, Калу, Ибишевич (Шибер, 60; Аллаги, 118).
Предупреждения: Брукс (13), Пекарик (31), Вайгль (33), Шелбред (34), Штарк (39), Дарида (52), Миттельштедт (62), Бартра (78), Кастро (108), Папастатопулос (119).
Удаление: Папастатопулос (119).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.