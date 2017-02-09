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Кубок Германии. Боруссия Д в серии пенальти одолела Герту

Дортмундский клуб вышел в 1/4 финала турнира

  • 09.02.2017 07:19
  • 218 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Кубок Германии. 1/8 финала

«Боруссия» Д – «Герта» – 1:1 (по пенальти 3:2)
Голы: Ройс, 47 – Калу, 27

«Боруссия» Д: Бюрки, Бартра, Пишчек (Пулишич, 46), Папастатопулос, Геррейру (Кастро, 77), Ройс (Шюррле, 90), Вайгль, Дурм, Шмельцер (Гинтер, 46), Обамеянг, Дембеле.
«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Миттельштедт, Штарк, Харагути (Эссвайн, 96), Шелбред (Лустенбергер, 84), Дарида, Пекарик, Калу, Ибишевич (Шибер, 60; Аллаги, 118).
Предупреждения: Брукс (13), Пекарик (31), Вайгль (33), Шелбред (34), Штарк (39), Дарида (52), Миттельштедт (62), Бартра (78), Кастро (108), Папастатопулос (119).
Удаление: Папастатопулос (119).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 09.02.2017 07:39
    0
    Отвратительная игра Боруссии. Без Клоппа они в уг превратились.
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    H4des
      H4des, 09.02.2017 07:41
    +1
    icebeer, 09.02.2017 07:39
    Отвратительная игра Боруссии. Без Клоппа они в уг превратились.
    Вывод после одной игры сделал, молодец. Игра нестабильна, вот что можно сказать про Боруссию Тухеля. С тем же Лейпцигом играли... Без вариантов для Лейпцига.
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