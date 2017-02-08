Алавес выбил Сельту из Кубка Испании

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Фаны Баварии: Зозуля, убирайся из футбола 00:41 — s_u_g_s Это вообще два разных, несвязанных друг с другом плаката. У кого-нибудь есть претензия к смыслу п...

Евгений Коноплянка забил в матче Кубка Германии 00:22 — myroslavmail а ще він орендований гравець, тому в кінці сезону його в команді може і не бути, навіщо тоді на н...