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Алавес выбил Сельту из Кубка Испании

«Сельта» в двух матчах так и не сумела распечатать ворота соперника

  • 08.02.2017 23:56
  • 501 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Сельта
© ФК Сельта

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

«Алавес» – «Сельта» – 1:0 (первый матч 0:0)
Гол: Мендес, 82

«Алавес»: Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Фемения, Камараса, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай, 88), Дейверсон, Токеро (Мендес, 79; Руано, 90).
«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас (Гвидетти, 83), Эрнандес, Васс (Росси, 86), Бонгонда (Систо, 74), Аспас.
Предупреждения: Феддаль (39), Аспас (39), Диас (53), Тео (90)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 09.02.2017 00:00
    +3
    Лайфхак для Шахтера: Алавес играл очень мотивированно на высоких скоростях с очень высокий прессингом, когда требовала ситуация - жестко прикладывались по ногам... И это сработало!!! Игроки Сельты допускали много брака, тушевались, возникала неразбериха между игроками. В позиционной атаке Севилья не особо блещет, а вот на контратаках - отлично бежит
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    ManUtd
      ManUtd, 09.02.2017 00:02
    +3
    Хм, мои пальцы зачем-то Севилью сюда приплели)))
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    deN.
      deN., 09.02.2017 00:09
    +4
    ну от в тому вся Сельта, відгрузити Реалу за 2 матчі 4 м'ячі, а Алавесу взагалі не забити...
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    jetcrow
      jetcrow, 09.02.2017 00:21
    0
    Слава Алавесу, Виторино-Гастейстам слава! Это хорошо!
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    trancelife
      trancelife, 09.02.2017 00:30
    0
    Попускает немного сельту - это хорошо
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