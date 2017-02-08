Алавес выбил Сельту из Кубка Испании

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
«Алавес» – «Сельта» – 1:0 (первый матч 0:0)
Гол: Мендес, 82
«Алавес»: Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Фемения, Камараса, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай, 88), Дейверсон, Токеро (Мендес, 79; Руано, 90).
«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас (Гвидетти, 83), Эрнандес, Васс (Росси, 86), Бонгонда (Систо, 74), Аспас.
Предупреждения: Феддаль (39), Аспас (39), Диас (53), Тео (90)
Источник — Sport.ua
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