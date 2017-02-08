Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Милан вдевятером вырвал победу над Болоньей

Праздновать триумф гостям позволил гол Пашалича в концовке встречи

  • 08.02.2017 23:46
  • 346 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Милан
© ФК Милан

Чемпионат Италии. 18-й тур

«Болонья» – «Милан» – 0:1
Гол: Пашалич, 89

«Болонья»: Анжело, Гастальделло (Петкович, 62), Мбайе (Торосидис, 77), Крафт, Майетта, Надь, Пульгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Крейчи, Дестро.
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Абате, Романьоли (Сапата, 31), Пашалич, Локателли (Гомес, 46), Сусо, Куцка, Деулофеу, Бакка (Поли, 62).
Предупреждения: Палетта (18), Мбайе (18), Абате (23), Гастальделло (45), Верди (47), Куцка (53), Ванджони (71), Надь (90), Джемаили (90).
Удаления: Палетта (36), Куцка (59)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 09.02.2017 00:16
    0
    Да уж, вот это была игра, особенно после удаления Куцки, оставшиеся сражались как львы
    Ссылка
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 09.02.2017 00:17
    0
    Ну и Деулофеу просто герой матча!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.