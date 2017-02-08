Милан вдевятером вырвал победу над Болоньей

Чемпионат Италии. 18-й тур
«Болонья» – «Милан» – 0:1
Гол: Пашалич, 89
«Болонья»: Анжело, Гастальделло (Петкович, 62), Мбайе (Торосидис, 77), Крафт, Майетта, Надь, Пульгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Крейчи, Дестро.
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Абате, Романьоли (Сапата, 31), Пашалич, Локателли (Гомес, 46), Сусо, Куцка, Деулофеу, Бакка (Поли, 62).
Предупреждения: Палетта (18), Мбайе (18), Абате (23), Гастальделло (45), Верди (47), Куцка (53), Ванджони (71), Надь (90), Джемаили (90).
Удаления: Палетта (36), Куцка (59)
Источник — Sport.ua
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