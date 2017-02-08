Кубок Германии. Шпортфройнде и Айнтрахт Ф вышли в четвертьфинал

Кубок Германии. 1/8 финала
«Шпортфройнде» – «Мюнхен-1860» – 2:0
Голы: Линднер, 28, Фрайбергер, 58
«Шпортфройнде»: Фернандес, Ран, Найдхарт, Ланглитц, Наубер, Дей, Пирес-Родригес, Горшлютер (Хайер, 66), Фрайбергер, Розингер (Брок, 88), Линднер (Сане, 46).
«Мюнхен-1860»: Ортега, Бениш, Ба, Мауэрсбергер (Пердедай, 71), Виттек, Амилтон, Айгнер (Айчичек, 46), Стойкович (Рибамар, 71), Линдль, Агбеньену, Гюткьяер.
Предупреждения: Айгнер (10), Ран (17), Горшлютер (55), Бениш (58), Стойкович (60), Амилтон (66), Агбеньену (74), Виттек (79), Пердедай (81), Ба (90)
Удаление: Рибамар (90)
«Ганновер» – «Айнтрахт» Ф – 1:2
Голы: Харник, 57 – Таватха, 62, Сеферович, 66
«Ганновер»: Радлингер, Сане, Антон, Зорг, Шмидебах, Бакалож, Клаус (Майер, 83), Саренрен-Базее (Фюллькруг, 78), Харник (Собех, 78), Приб, Караман.
«Айнтрахт» Ф: Градецки, Хектор, Очипка, Чендлер, Абраам (Таватха, 46), Безушков (Гачинович, 68), Хасебе, Маскарель, Ребич (Блум, 90), Сеферович, Майер.
Предупреждения: Бакалож (67), Фюллькруг (90), Маскарель (90)
Источник — Sport.ua
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