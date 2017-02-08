Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Шальке играл первым номером»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал победу над «Зандхаузене» в матче 1/8 финала Кубка Германии (4:1).
«Победить в «Зандхаузене», доминируя по ходу всего матча, это не само собой разумеется. С самых первых минут мы играли первым номером, хотя и не смогли реализовать несколько хороших моментов. Первый гол стал показательным. Команда провела отличную атаку, которая была завершена. Следующие два гола по сути предрешили исход матча. Это полностью заслуженная победа. У «Зандхаузена» практически не было опасных моментов. С хорошим настроением мы начнем подготовку к матчу с «Гертой», в которой хотим добиться положительного результата», – отметил Вайнцирль.
Источник — ФК Шальке
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