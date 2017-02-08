Олимпик выдал результативную ничью с косовской Трепчей

Команда Романа Санжара провела свой второй поединок за два дня на сборе в Турции. Сегодня «Олимпик» встретился с представителем Косово ФК «Трепча` 89».

С первых минут дончане взяли игру под свой контроль и начали создавать моменты, однако забить быстрый гол не получилось. Зато пятиминутка в середине тайма «олимпийцам» удалась сполна. Счет в матче открыл Богданов, продемонстрировавший, что умение забивать со стандартов у него в крови – Андрей отправил мяч в сетку феноменальным ударом со штрафного метров с 35-ти! А спустя пять минут украинцы удвоили преимущество. Шестаков хлестко пробил по воротам соперника, голкипер отразил удар Сергея, но ничего не смог поделать с добиванием от Мохи – 2:0.

Незадолго до перерыва «Олимпик» довел дело до разгрома. Капитан команды Дмитрий Гришко перехватил мяч в центре поля, быстро сориентировался и выдал классную передачу на ход Матяжу. Иван вышел на свидание с голкипером «Трепчи» и спокойно того переиграл.

Во втором тайме, несмотря на серию замен, «Олимпик» продолжил доминировать, но забить четвертый мяч не удавалось. А ближе к концу встречи о себе заявил рефери, который попросту упустил нити игры из своих рук, пропуская откровенные нарушения и фолы. Это привело к столкновениям между командами, а косовары смогли перехватить инициативу и сравнять счет. Один из мячей «Трепча» забила с пенальти.

В итоге, «Олимпик» упустил победу, но команда провела хороший матч. Подготовка ко второй части сезона в самом разгаре, впереди серия тренировок и четвертая контрольная встреча, которая состоится 11 февраля. Соперником дончан станет молодежная команда «Шахтера».

ФК «Олимпик» – ФК «Трепча`89» (Митровица, Косово) – 3:3

Голы: Богданов (22), Моха (27), Матяж (42) – ? (75), ? (86, с пенальти), 90 (?).

«Олимпик»: Махарадзе (Котляров, 46), Гришко (к) (Захарченко, 60), Эммерсон, Немчанинов (Козлов, 60), Олейник (Парцвания, 46), Брикнер (Цымбалюк, 60), Богданов (Хомутов, 60), Гошкодеря (Поступаленко, 46), Моха (Ермаченко, 46), Шестаков (Гринь, 65), Матяж (Сергийчук, 46).

Предупреждения: Поступаленко (85).