Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ювентус взял верх над Кротоне

Туринский клуб добыл три очка благодаря голам Манджукича и Игуаина

  • 08.02.2017 22:28
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ювентус
© ФК Ювентус

Чемпионат Италии. 18-й тур

«Кротоне» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Манджукич, 60, Игуаин, 74

«Кротоне»: Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Месба, Капецци, Барберис, Сампиризи (Акости, 70), Тонев (Тротта, 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич, 84).
«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес (Бардзальи, 78), Бонуччи, Ругани, Асамоа, Ринкон, Хедира (Пьянич, 70), Пьяца (Стураро, 89), Дибала, Манджукич, Игуаин.
Предупреждение: Бонуччи (65)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.