Ювентус взял верх над Кротоне

Чемпионат Италии. 18-й тур
«Кротоне» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Манджукич, 60, Игуаин, 74
«Кротоне»: Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Месба, Капецци, Барберис, Сампиризи (Акости, 70), Тонев (Тротта, 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич, 84).
«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес (Бардзальи, 78), Бонуччи, Ругани, Асамоа, Ринкон, Хедира (Пьянич, 70), Пьяца (Стураро, 89), Дибала, Манджукич, Игуаин.
Предупреждение: Бонуччи (65)
Источник — Sport.ua
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