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24-й тур
Ницца
1:0
Сент-Этьен
08.02.2017, FT

Ницца — Сент-Этьен — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Ницца» — «Сент-Этьен»

  • 08.02.2017 22:24
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В поединке 24-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Сент-Этьен» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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