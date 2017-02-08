Умер экс-вратарь Шахтера и Динамо Виктор Чанов

8 февраля умер известный советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов. Об этом сообщили родные Чанова. Смерть наступила около 19:50.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком «Шахтере», затем перешел в киевское «Динамо». В столичной команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».

В 2016-м году Виктор Чанов был гостем веб-конференции на Sport.ua.