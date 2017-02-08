Александрия разошлась миром с Астаной

Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій другий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Цього разу суперник був не менш титулованішим, ніж «Марібор». «Олександрійці» помірялися силами з тричі поспіль чемпіонами Казахстану останніх років, учасником Ліги Чемпіонів та Ліги Європи - ФК «Астана».

Перед звітною зустріччю головний тренер олександрійців В.Шаран вирішив не проводити ранкове тренування, присвятивши час на теоретичну роботу, тому до матчу земляки були в більш кращих кондиціях, чим в попередніх спарингах. Але як показав стартовий свисток, в дебюті зустрічі гравці виглядали дещо закованими і на 10-й хвилині зустрічі А.Лулаку дав зрозуміти, що потрібно грати впевненіше, випередивши захисників і переграв А.Новака, відкривши таким чином рахунок. Як і в матчі з «Марібором», відповідь олександрійців не забарилась. На 21-й хвилині А.Цуріков виконав навіс з лівого флангу, М.Козак головою скинув на Ю.Габовду, який з льоту пробив у дальній кут - 1:1.

Ще до перерви олександрійці могли повести в рахунку. На 38-й хвилині Б.Дубаїч прийняв м'яч у карному майданчику, добре зігравши корпусом, вийшов майже віч-на-віч з голкіпером «Астани», але його удар прийняла на себе стійка. І тут на полі спрацювало старе футбольне правило «Не забиваєш ти - забивають тобі». На 40-й хвилині П.Твумасі, в карному майданчику виконав удар на техніку, забивши майже в дев'ятку. На перерву олександрійці пішли в ролі наздоганяючих.

В друому таймі відбулись заміни як в одній, так і в іншій команді. Першим зрівняти рахунок мав нагоду В.Пономар, але Віталій пробивши з-за меж карного майданчика не влучив по воротах. Ще за пару хвилин небезпечного удару завдав В.Огіря. Голкіпер «Астани» перевів м'яч на кутовий. Цей кутовий міг стати роковим для олександрйців, які натрапили на контратаку казахів, але швидко повернувшись на свою половину поля, В.Огіря ліквідував загрозу біля власних воріт. А на 65-й хвилині «Олександрія» зуміла встановити паритет. А.Чорній метрів із 28 завдав прямого удар зі штрафного. М'яч полетів з такою швидкістю, що голкіпер не встиг зреагувати - 2:2. «Астана» відповіла своїм небезпечним моментом, коли пройшла атака правим флангом, але в цьому епізоді впевнено зіграв В.Леванідов, парирувавши удар.

2:2 з чемпіонами Казахстану і олександрійці готуються до наступного спарингу, який відбудеться 10-го лютого. Тоді суперником команди буде чешський клуб «Богеміанс».

ФК «Олександрія» – ФК «Астана» – 2:2

ФК «Олександрія»:

1-й тайм: Новак, Басов, Шендрік, Габовда, Цуріков, Банада, Запорожан, Козак, Чантурішвілі, Грицук, Дубаїч

2-й тайм: Леванідов (46), Гітченко (46),Чеботаєв (46), Басов (Бондаренко, 60), Банада (Шкіндер, 70), Огіря, Грицук (Леонов, 60), Чорній (46) Старенький (46), Пономар (46).