Ворскла сыграла вничью с Будучностью

Зіграти з командою хорошого рівня приємно навіть під час зборів, у неофіційному поєдинку. Потенціальний чемпіон Чорногорії нинішнього сезону - футбольний клуб «Будучность» з міста Подгоріца - трішки спізнився на гру через неполадки з автобусом, тому зустріч стартувала з десятихвилинною затримкою, але мотивація команд від того не постраждала. Лише попервах суперники придивлялись один до одного, а потім пішла гра на зустрічних курсах, де більше шансів на взяття воріт мали ворскляни, а відзначились наприкінці першого тайму чорногорці. Після серії помилок Райчевіч переграв Сарнавського, і забив м’яч для своєї команди.

У другому таймі тренери «Ворскли» виконали кілька замін, освіживши, зокрема фланги, і справа пішла! Аби не доводити все до гріха, й не фолити поблизу штрафного майданчика, гравці «Будучності» намагалися «високо» зустрічати своїх візаві. Тим не менше, гольові моменти полтавська команда створювала в середньому кожні п’ять – шість хвилин. Зарічнюк, Кравченко, Одарюк та інші були близькими до успіху, та відзначитися вдалося лише одного разу. Чеснаков виграв боротьбу на «другому поверсі», віддав на Ткачука, а той у свою чергу кинув у прорив Загорулька. Артур протиснувся поміж двох оборонців, і прицільно пробив із правої – 1:1.

Дві реальних нагоди вирвати перемогу наприкінці гри «біло-зелені» таки мали, втім трішки забракло концентрації та виконавської майстерності, над чим хлопцям ще доведеться працювати на фінішному відрізку навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Наступний свій спаринг підопічні Василя Сачка зіграють 11-го лютого проти білоруського «Шахтаря» з міста Солігорська.

«Ворскла» - «Будучность» (Подгоріца, Чорногорія) – 1:1

Голи: Загорулько (58) – Райчевіч (38)

«Ворскла» (1 тайм): Сарнавський, Чеснаков, Даллку, Пердута, Сапай, Ткачук, Кравченко, Хльобас, Ребенок, Мякушко, Загорулько.

«Ворскла» (2 тайм): Шуст, Сапай (Кунєв, 77), Матвеєв, Чеснаков (Остапенко, 84), Ткачук (Мельник, 84), Кравченко (Тищенко, 84), Одарюк, Зарічнюк, Пердута, Ребенок (Саків, 84), Загорулько (Удод, 77).