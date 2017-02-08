Алексей ГУЦУЛЯК: «Вильярреал не хотел меня отпускать»

У понеділок в обід до табору команди в Туреччині приєднався Олексій Гуцуляк, який останні півроку провів у складі іспанського «Вільярреалу». Про причини, що змусили карпатівця на такий рішучий крок, він розповів Інформаційному центру.



– Твоє повернення обросло чутками і припущеннями. Поясни, що все-таки сталося в Іспанії?

– Ініціатива повернення до Львова надійшла виключно від мене. Я сам подзвонив своєму представнику і сказав, що хочу повернутися в «Карпати». Одною з головних причин стало те, що спортивний директор, який стежив за мною і фактично організував трансфер, пішов з клубу одразу після мого переходу. Не те, щоб на мене не розраховували, але мені хотілося отримувати більше ігрової практики. Тому я вирішив, що краще докладу усіх зусиль і допоможу своєму рідному клубу, який опинився у важкому турнірному становищі.



– Як у «Вільярреалі» складалися побутові справи?

– Я трохи вивчив мову. Розумів, що кажуть тренери, з часом міг поговорити з партнерами. Щодо режиму, то його я не порушував і на тренування не спізнювався.



– Як зреагували у клубі на твоє рішення?

– Керівництво «Вільярреалу» було здивованим. Вони не хотіли мене відпускати, мали намір повністю викупити трансфер. Але я не хотів змінювати свою позицію. Відчував, що мушу грати більше і, відповідно, швидше прогресувати.



– Ти в курсі всього, чим живуть «Карпати»?

– Звичайно! Я слідкував за всіма подіями в Інстаграмі. Він у «Карпат» прикольний, там дуже багато інформації. Звичайно, сайт теж читав. І матчі дивився, переживав за команду. Сподіваюся, що зараз зможу допомогти «Карпатам».