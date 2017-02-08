Богдан БУТКО: «Не мог дождаться, когда приедет маска»

Защитник «горняков» рассказал о восстановлении после травмы, готовности играть и о маске, в которой ему предстоит выходить на поле.

– С возвращением в общую группу! Ждал этого момента, соскучился по футболу?

– Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков за слова поддержки: большое спасибо. Конечно, не мог дождаться, когда приедет маска, чтобы разрешили заниматься в общей группе. Праздников так никогда не ждал…

– Расскажи, как проходило восстановление после операции?

– В принципе, все нормально. Единственное, хотелось бы поскорее начать играть. В целом восстановление как для такой травмы прошло довольно быстро и хорошо. Сейчас уже могу тренироваться.

– Насколько функционально готов к возобновлению сезона?

– Последние десять дней я занимался беговой работой. Меня довольно неплохо подготовили. Но бегать – это одно, а работать с мячом и играть – совсем другое. Необходимо немного времени, чтобы привыкнуть к маске и продолжить набирать форму.

– Сегодня была первая тренировка в маске. Как ощущения?

– С непривычки чуть-чуть неудобно. Но ничего, нужно привыкать, ведь в маске мне придется играть еще два месяца.

– Что можешь сказать о предсезонной подготовке? Как отразится на твоей форме пропущенный период?

– Да, будет тяжело. Но, с другой стороны, хорошо, что травма случилась в начале сбора. Еще есть время, чтобы набрать форму и восстановить кондиции.