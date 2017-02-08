Тибо КУРТУА: «Мы не планируем терять очки»

Тибо Куртуа считает, что вся команда заслуживает похвалы за уверенную игру в обороне на протяжении последних месяцев.

«Синие» пропустили всего 8 мячей в АПЛ с октября прошлого года. Несмотря на то, что «Ливерпуль» и «Арсенал» сумели забить по голу в двух последних матчах, «Челси» не позволил создать им у своих ворот много моментов.

Куртуа совершил два превосходных сэйва в матче с «Арсеналом», отбив удар Габриэла (на фото) и Данни Уэлбека во втором тайме. Но в целом «синие» оборонялись уверенно и контролировали ситуацию при игре в защите.

«Мы очень хорошо оборонялись как единая команда. Речь не о трёх-пяти футболистах, а об игре всей команды. Вся команда выполнила работу, и, если мы будем играть в таком же ключе, другим командам будет тяжело нам забить».

«Игроки не собираются расслабляться. Мы знаем, что нам предстоит сыграть ещё 14 матчей, поэтому мы просто хотим показать свою силу и не планируем терять очки».

«В следующем матче мы сыграем на выезде с «Бёрнли», а это всегда тяжело. Всегда нужно готовиться только к следующей игре, и именно это мы должны сделать».

В связи с тем, что в этом сезоне «Челси» не участвует в еврокубках, у «синих» есть больше времени на подготовку к матчам АПЛ.

Куртуа же считает, что бывают моменты, когда участие в еврокубках является преимуществом для команды, особенно для команды с большим составом.

«В каких-то случаях это хорошо, в каких-то, возможно, нет, — говорит Куртуа. — Все хотят играть в еврокубках, и когда ты входишь в этот игровой ритм, и тебе нужно играть каждые 3–4 дня, иногда это даже лучше, несмотря на то, что в конце сезона это скажется и будет тяжело».

«У нас глубокий состав, запасные игроки хотят проявить себя и, возможно, заслуживают чуть больше игрового времени. Если бы мы играли в Европе, они бы чаще появлялись на поле. Два года назад, когда мы стали чемпионами, мы тоже играли в еврокубках. Не думаю, что тут есть существенная разница».

Бельгийский вратарь также считает, что команда добивается результата благодаря своей сплоченности.

«Когда команда справляется со своей работой и побеждает, атмосфера в ней на высочайшем уровне, — говорит он. — Это можно видеть в нашей игре, все наши футболисты получают удовольствие от неё, и каждый отрабатывает за каждого. Это просто здорово».

«Здорово, когда удается победить, но даже в прошлом году, когда у нас были неудачные результаты, атмосфера не была плохой, мы всегда стараемся максимально выкладываться на поле».