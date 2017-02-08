Менее чем через сутки после прибытия в Лару для проведения второго этапа подготовки к оставшейся части чемпионата наша команда открыла программу контрольных игр сбора. Причем еще накануне вылета в Турцию наша делегация была уверена в том, что соперником «Днепра» станет девятая на сегодня команда второго по рангу польского дивизиона «Подбескидзе». Однако у поляков в итоге неожиданно изменились планы, и в итоге замена оперативно была найдена в лице представителя того же польского дивизиона «Медзь Легницы», которая в турнирной таблице находится еще выше, чем несостоявшийся соперник «Днепра».

Наша команда, проведшая сегодняшним утром часовое тренировочное занятие в основном тактической направленности, от подобной рокировки как минимим не проиграла, поскольку соперник зарекомендовал себя динамичной и организованной командой. До перерыва поляки даже, пожалуй, больше владели мячом, однако при этом по количеству голевых моментов подопечные Дмитрия Михайленко сопернику как минимум не уступили.

Впрочем, первыми к тому, чтобы открыть счет, были поляки. Финн Форселл отважился на удар метров с 25-ти и в итоге угодил в перекладину ворот. «Днепр» полноценно ответил на 19-й минуте, когда Денис Баланюк получил мяч в штрафной «Медзи», удачно его подработал и пробил в дальний угол, однако промахнулся. Через семь минут вторично в этом матче каркас ворот пришел на помощь «Днепру» после удара с почтительного расстояния. На этот раз за нашу команду сыграла крестовина.

На подобное невезение в концовке тайма был вправе сетовать и Артем Довбик, замыкавший с нескольких метров прострел слева, когда мяч в итоге встретился с перекладиной. Буквально за пару минут до этого у подопечных Дмитрия Михайленко также была хорошая возможность открыть счет забитым голам. В концовке массированной атаки мяч был отброшен под удар метров с 20-ти Руслану Ротаню. Капитан команды хлестко пробил, но на пути мяча оказался защитник «Медзи», а после того как игровой снаряд взмыл в воздух и стал пикировать в ворота, практически на линии обстановку разрядил другой игрок поляков.

Последнее слово в тайме осталось за соперником: после хорошей диагональной передачи у Расяка не получился удар с лета из пределов штрафной. В перерыве наставники команд практически полностью поменяли составы. И если до перерыва голевых возможностей было не так уж много, то во второй сорокапятиминутке и вовсе долгое время самым значимым ее событием была дебютная вспышка эмоций, которая завершилась тем, что Олег Кожушко дал пощечину игроку обороны «Медзи», после чего увидел перед собой красную красную карточку.

По взаимной договоренности команд «Днепр» смог Олега заменить, и на поле вернулся Денис Баланюк, которому суждено в итоге было оказаться автором голевого, и, главное, победного паса. Случилось это уже после того как на 71-й минуте выдвинувшийся по ходу тайма из обороны в среднюю линию Дмитрий Нагиев здорово сыграл на подборе и хлестко пробил по воротам. Свою команду в этом эпизоде в эффектном броске выручил голкипер Сапела, переведший мяч через перекладину.

Как оказалось через восемь минут, это была пристрелка Дмитрия. Баланюк получил мяч в штрафной «Медзи», хорошо развернулся и выдал отличную диагональ, а Нагиев, взмыв в воздух, ударом головой поймал на противоходе вратаря.

В итоге второй подготовительный цикл, как и первый, украинская команда начала с победы, на этот раз, правда, минимальной.

«Днепр» - «Медзь» - 1:0

Гол: 1:0 Нагиев (79).

«Днепр»: 1. Баштаненко Алексей (13. Кучер Даниил, 46), 3. Адамюк Владимир (33. Нагиев Дмитрий, 46), 8. Полевой Владимир (2. Влад Александру, 46), 10. Кочергин Владислав (12. Костышин Денис, 46), 15. Довбик Артем (7. Вакулко Юрий, 46), 17. Баланюк Денис (36. Кожушко Олег, 46; 17. Баланюк Денис, 55), 20. Чеберко Евгений (18. Когут Игорь, 46), 26. Сваток Александр (14. Чеберячко Евгений, 46), 28. Лопыренок Максим (5. Сафронов Александр, 46), 29. Ротань Руслан (4. Кравченко Сергей, 46), 99. Лунев Максим (44. Сухарь Тимофей, 60).

«Медзь Легница» (1-й тайм): 33. Капча, 4. Зобожински, 8. Маркос, 10. Форселл, 17. Дзерманович, 19. Бартчак, 21. Расяк, 24. Миозерски, 27. Трифонов, 31. Кеон, 44. Стасяк.

2-й тайм: 1. Сапела, 2. Ксезнакевич, 3. Горски, 6. Теликовски, 7. Гаргула, 9. Рубицки, 11. Пеннанен, 16. Перес, 18. Бартковяк, 20. Лушкевич, 25. Гародзелевич.

Предупреждены: Чеберко (15), Когут (86).

Удален: Кожушко (52, с правом замены)