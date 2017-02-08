Сталь всухую обыграла Вождовац

Каменчане продолжают подготовку ко второй части чемпионата страны, проведя свой первый спарринг на втором сборе. В этот раз соперником украинской команды стал крепкий середняк сербского чемпионата клуб «Вождовац».

Сталевары провели встречу двумя составами, таким образом тренерский штаб украинской команды сумел дать возможность проявить себя всем участникам сборов. С первых минут на поле грянула настоящая битва с множеством единоборств и фолов. Впрочем, это не помешало каменчанам достаточно быстро открыть счет. Отличный навес с очередного штрафного от Воронина, и новичок «Стали» Шабанов перепрыгивает всех на втором этаже и головой вколачивает мяч в сетку.

Украинская команда продолжила искать пути к воротам соперника, и вскоре Каленчук сделал отличную передачу Васину, а тот, уже обыграв вратаря, но под острым углом пробил в перекладину. Мог отличиться и Задерака, выскочивший на свидание с Поповичем, но молодой полузащитник «Стали» не сумел переиграть голкипера.

Тем временем, обе команды продолжили достаточно жесткую игру, а в середине тайма арбитр начал раздачу карточек и к 32-й минуте у Гора Малакяна их оказалось сразу две –пришлось ему покидать поле. Учитывая товарищеский статус матча, тут же произошла замена – на поле вышел Карасюк. К концу тайма сербы несколько прижали украинскую команду к своим воротам, но оборона каменчан, возглавляемая Панькивым действовала надежно.

На второй тайм обе команды практически полностью обновили свои составы, если не считать у «Стали» оставшегося Шабанова. С первых минут сербская команда ринулась в атаку, но оборона украинской команды играла очень самоотверженно, а на последнем рубеже, когда нужно партнеров уверенно страховал Бандура.

И фактически первая же опасная вылазка «Стали» к воротам соперника завершилась успехом. На левом фланге Леандро и Кузык разыграли красивую комбинацию, выведя на завершающий удар Деула, выстрел которого метров с 12-ти был неотразим. Для Боя этот гол, безусловно, очень важен, в первую очередь с психологической точки зрения, ведь до этого он немало времени пропустил из-за травмы.

После этого украинская команда уверенно играла, что называется по счету, и вполне могла довести его до крупного (особенно запомнился удар Карикари), но в итоге встреча завершилась и без того уверенной победой «Стали».

«Сталь» – «Вождовац» – 2:0

Голы: Шабанов, Деул