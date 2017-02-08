Динамо U-19 разгромило Антальяспор

Юношеская команда «Динамо» сыграла свой первый контрольный матч на втором предсезонном сборе, который подопечные Юрия Мороза проводят в Турции.

Соперником «бело-синих» стала молодежная команда «Антальяспора», то есть украинским ребятам противостояли футболисты старшего возраста.

Тем не менее, динамовцы добыли уверенную, разгромную победу. На исходе первого получаса игры счет в матче открыл Евгений Смирный. Однако на последней минуте тайма турецкая команда забила «гол в раздевалку», сравняв счет.

Однако во второй половине встречи динамовцев, готовящихся к весенней стадии еврокубков, уже было не остановить. Сразу после перерыва Назарий Русин вывел «Динамо» вперед. На 75-й минуте Николай Шапаренко увеличил преимущество «бело-синих», а на 85-й Денис Янаков поставил жирную точку в матче, доведя счет до разгромного.

Следующий контрольный матч команда Юрия Мороза проведет 12 февраля. Соперником динамовцев будет черниговская «Десна».

К слову, сегодня сузится список возможных соперников «Динамо» в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА после того, как состоятся последние стыковые матчи. А в пятницу, 10 февраля, в Ньоне будет проведена жеребьевка финальных стадий турнира.

Товарищеский матч

«Динамо» U-19 - «Антальяспор» U-21 - 4:1

Голы: 1:0 Смирный (30), 2:1 Русин (47), 3:1 Шапаренко (75), 4:1 Янаков (85) - 1:1 (45)

«Динамо» (стартовый состав): Маханьков - Тымчик, Попов, Миколенко, Дубинчак (к) - Калюжный - Шапаренко, Леднев, Смирный, Янаков - Русин