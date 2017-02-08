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Молодежная команда Шахтера провела два спарринга в Турции

Команда Валерия Кривенцова в одном из них сыграла вничью, а в другом уступила

  • 08.02.2017 19:10
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Молодежная команда Шахтера провела два спарринга в Турции
Находящаяся на сборе в Турции молодежная команда донецкого «Шахтера» (U-21) 8 февраля провела сразу два контрольных матча. Соперниками подопечных Валерия Кривенцова были казахстанские клубы, представляющие Премьер-лигу.
 
В дневном матче молодые «горняки» разошлись миром с «Ордабасы» 1:1 – на 5-й минуте счет открыл Роман Яловенко, но спустя 15 минут равновесие восстановил Жаудаев. А уже вечером соперником молодежки «Шахтера» был «Алтай». Первые 45 минут игры сильнейшего не выявили, а после перерыва у казахстанского клуба на поле вышла большая группа свежих игроков.  Два из них и решили судьбу матча – после передачи Мохаммеда Диарра ворота «Шахтера» (U-21) поразил Константин Заречный. 
 
Впереди у команды Валерия Кривенцова матч с «Олимпиком», а её сбор в Турции продлится до 17 февраля.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 

Источник — Sport.ua

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