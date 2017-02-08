Два игрока Скалы - на просмотре в белорусской Ислочи

На просмотр в «Ислочь» прибыли три игрока. Это два украинца из «Скалы» (Стрый, Украина, Д2) — полузащитник Александр Боровик (1993) и нападающий Владимир Шваб (1993), а также грузинский защитник Гурам Харебава (1994), последним клубом которого был «Одиши-1919» (Чхороцку, Грузия, Д3).
Кстати, «Ислочь» дебютировала в высшем дивизионе белорусского футбола в прошлом сезоне и заняла 7-е место из 16 команд. Команда расположена в городе Молодечно, райентре Минской области.
Источник — Прессбол
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