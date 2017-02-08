Иностранных фанов-нарушителей будут депортировать с ЧМ-2018

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий выдворять болельщиков-иностранцев из России за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

Законопроект, разработанный МВД, стал ответом на депортацию российских болельщиков во время чемпионата Европы во Франции в 2016 году.

«За» проголосовали 410 депутатов, один высказался против, один - воздержался.

Депортация для иностранцев

Согласно документу, за повторное или грубое нарушение правил поведения на соревнованиях иностранцам будет грозить штраф 10-20 тыс. рублей (170-340 долларов) и административное выдворение за пределы страны.

Правоохранители хотят ввести такое наказание «в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а также с учетом событий чемпионата Европы по футболу УЕФА 2016 года во Франции, повлекших массовую депортацию российских болельщиков», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, если суд сочтет, что иностранный гражданин живет в России достаточно долго, имеет семью, обеспечен, исправно платит налоги, имеет жилье, работу и так далее, то депортация может быть заменена на запрет посещать матчи на срок от одного года до семи лет.

Штрафы и аресты для россиян

Для россиян МВД предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях новый состав: «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». За это будет грозить штраф 10-20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток с запретом посещать матчи от года до семи лет.

Под грубым нарушением правил правоохранители имеют в виду создание угрозы собственной безопасности, жизни и здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью других лиц; нарушение правил поведения зрителей на матчах, которое повлекло приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования.

Кроме того, ужесточится наказание за нарушение запрета посещать матчи. Законопроект предлагает повысить за это штрафы до 40-50 тысяч рублей (сейчас 20-25 тысяч) и установить административный арест на срок 10-15 суток (сейчас до 15 суток, то есть на практике может быть меньше 10 дней).

Авторы законопроекта приводят статистику, согласно которой с января 2014 года в 60 регионах во время проведения спортивных мероприятий было зарегистрировано 2168 инцидентов по статье КоАП «нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Из них на футбольные матчи пришлось 1900, на хоккейные - 260.

В основном речь шла о том, что болельщики находились на матчах в пьяном виде (828 случаев), проносили и использовали пиротехнические изделия (679 раз), нецензурно бранились (312 случаев) и выбегали на поле или бросали на него предметы (73 раза).

При этом действующие санкции МВД называет неэффективными, поскольку они не оказывают на нарушителей «должного профилактического воздействия». «Введение указанных норм будет способствовать формированию у зрителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения, укреплению правопорядка и общественной безопасности», - объясняют правоохранители.

«Лучший чемпионат мира в истории»

Законопроект поддержали все фракции. Бывший тренер сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев («Справедливая Россия») назвал поправки «страховкой от спекуляций в западной прессе», которая «демонизировала» российских болельщиков после событий во Франции.

«Суровое законодательство в отношении фанатов, нарушающих закон, - это нормальная европейская практика. Перед нашей страной стоит сложная задача провести лучший чемпионат мира в истории чемпионатов, причем в условиях информационной войны против России. Изменениями в законе мы даем понять, что Россия рада всем, кто уважает ее законы», - сказал Газзаев.