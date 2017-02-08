Генконсул Украины в Мюнхене потребует извинений от Баварии

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк осудил действия фанатов «Баварии», назвавших форварда «Бетиса» Романа Зозулю нацистом после его конфликта с ультрас «Райо Вальекано».
«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».
Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба.
Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира.
Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк.
Источник — Facebook.com
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