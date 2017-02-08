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Генконсул Украины в Мюнхене потребует извинений от Баварии

Поступок фанов «Баварии» не остался без внимания украинских дипломатов

  • 08.02.2017 16:31
  • 1272 просмотров
  • 21 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua
Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк осудил действия фанатов «Баварии», назвавших форварда «Бетиса» Романа Зозулю нацистом после его конфликта с ультрас «Райо Вальекано».
 
«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».
 
Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба.
 
Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира.
 
Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    KievRus1969
    online
    KievRus1969, 08.02.2017 17:37
    0
    Sabrovski2000, 08.02.2017 17:32]Да насрите под дверями немецкого посольства и узпокойтесь. В первый раз что-ли.
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    Да так и будет, а протестом подотрутся.
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