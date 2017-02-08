Василий КРАВЕЦ: «Не сомневался, что нужно переходить в Луго»

Новобранец «Луго» Василий Кравец после официального представления в испанском клубе поделился своими впечатлениями.

«Этот клуб поможет мне расти. Я приехал работать и учиться в отличной команде. Я видел игру, в которой фанаты классно поддерживали команду, это важно. На тренировке мне удалось поговорить с тренером, это очень близкий и сильный коллектив. Команда очень профессиональна, каждый работает с энтузиазмом. Мы можем добиться многого. Меня хорошо поприветствовали в раздевалке, было много шуток, это очень приятно для меня.

Мой стиль игры можно адаптировать под игру команды. Я видел несколько матчей и мне понравилась тактико-техническая составляющая. Я не сомневался в том, что нужно переходить сюда. Испанский футбол более интенсивен по всем критериям, в нем всегда много движения», - сказал Кравец.