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Василий КРАВЕЦ: «Не сомневался, что нужно переходить в Луго»

Новичок «Луго» - о переходе в испанский клуб

  • 08.02.2017 15:57
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twitter.com/CDeportivoLugo. Василий Кравец
© twitter.com/CDeportivoLugo. Василий Кравец

Новобранец «Луго» Василий Кравец после официального представления в испанском клубе поделился своими впечатлениями.

«Этот клуб поможет мне расти. Я приехал работать и учиться в отличной команде. Я видел игру, в которой фанаты классно поддерживали команду, это важно. На тренировке мне удалось поговорить с тренером, это очень близкий и сильный коллектив. Команда очень профессиональна, каждый работает с энтузиазмом. Мы можем добиться многого. Меня хорошо поприветствовали в раздевалке, было много шуток, это очень приятно для меня.

Мой стиль игры можно адаптировать под игру команды. Я видел несколько матчей и мне понравилась тактико-техническая составляющая. Я не сомневался в том, что нужно переходить сюда. Испанский футбол более интенсивен по всем критериям, в нем всегда много движения», - сказал Кравец.

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