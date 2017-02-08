Після проведення футбольного матчу в іспанському місті Севілья між ветеранською збірною України та ветеранами «Бетісу» відбулася дружня вечеря. На ній був присутній і нападник Роман Зозуля.

Український футболіст зараз опинився в непростій ситуації. Гравці та тренери ветеранської збірної України багато спілкувалися з Романом, не даючи гравцю опинитися сам на сам із проблемою. Підтримку Зозулі висловили і ветерани ФК «Бетіс». Під час вечері голова асоціації ветеранів «Бетісу» Діметріо Олівар сказав дуже теплі слова футболістові, запевнивши у повні підтримці з боку ветеранського руху клубу. На згадку колишні гравці іспанського клубу зробили з Романом спільне фото, і кожен окремо побажав нападнику яскравої футбольної кар’єри.





