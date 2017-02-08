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Ветераны Бетиса поддержали Зозулю

Украинский нападающий проведал ветеранскую сборную Украины

  • 08.02.2017 15:35
  • 264 просмотров
  • 2 комментария
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Після проведення футбольного матчу в іспанському місті Севілья між ветеранською збірною України та ветеранами «Бетісу» відбулася дружня вечеря. На ній був присутній і нападник Роман Зозуля.
 
Український футболіст зараз опинився в непростій ситуації. Гравці та тренери ветеранської збірної України багато спілкувалися з Романом, не даючи гравцю опинитися сам на сам із проблемою. Підтримку Зозулі висловили і ветерани ФК «Бетіс». Під час вечері голова асоціації ветеранів «Бетісу» Діметріо Олівар сказав дуже теплі слова футболістові, запевнивши у повні підтримці з боку ветеранського руху клубу. На згадку колишні гравці іспанського клубу зробили з Романом спільне фото, і кожен окремо побажав нападнику яскравої футбольної кар’єри.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вячеслав Леонтьев
    Вячеслав Леонтьев, 08.02.2017 15:46
    -2
    Везде ку ку, да ку ку...Задолбал...
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    Crivenco1990
    online
    Crivenco1990, 08.02.2017 16:02
    -2
    Писец, ну сыграли вместе, ну сфоткались. Ну нахрена везде премоху искать, хотя на фоне всего это таки да, событие.
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