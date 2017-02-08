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Днепр выплатил долги за 2016-й год

Игорь Коломойский закрыл долги перед действующими игроками и персоналом за 2016 год

  • 08.02.2017 15:02
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ФК Днепр. Игорь Коломойский
© ФК Днепр. Игорь Коломойский
До последнего времени у «Днепра» были задолженности за 11 месяцев перед персоналом, а также солидные задержки по зарплате перед действующими игроками. На днях руководство кризисного клуба выплатило персоналу и тем игрокам, которые остались на контракте, все деньги за минувший год. Таким образом, теперь клуб должен всем сотрудникам лишь за минувший январь.
 
Этой акции способствовала продажа Андрея Близниченко в «Карабюкспор» и трансфер Валерия Лучкевича в «Стандард», благодаря чему на счетах «Днепра» снова появились деньги. Что касается долгов перед игроками и тренерами, которые ранее покинули клуб, то они остаются и выплаты по ним даже не начинались, что грозит клубу новыми санкциями.
 
Напомним, с «Днепра» по ходу этого сезона несколько раз снимались очки из-за долгов перед бывшими игроками и тренерами. В последний раз шесть очков с клуба снимались вчера за долги перед бывшим полузащитником команды Данило Соузой.
 

Источник — Sportarena

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