Днепр выплатил долги за 2016-й год

До последнего времени у «Днепра» были задолженности за 11 месяцев перед персоналом, а также солидные задержки по зарплате перед действующими игроками. На днях руководство кризисного клуба выплатило персоналу и тем игрокам, которые остались на контракте, все деньги за минувший год. Таким образом, теперь клуб должен всем сотрудникам лишь за минувший январь.

Этой акции способствовала продажа Андрея Близниченко в «Карабюкспор» и трансфер Валерия Лучкевича в «Стандард», благодаря чему на счетах «Днепра» снова появились деньги. Что касается долгов перед игроками и тренерами, которые ранее покинули клуб, то они остаются и выплаты по ним даже не начинались, что грозит клубу новыми санкциями.