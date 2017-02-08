Леонид КУЧУК: «Шабанова и Леандро очень хорошо знаю»

Леонид Кучук рассказал о первом сборе, новичках команды и трансферной политике

— С каким настроением вы вернулись после первого сбора?

— Скажу, что я в принципе очень доволен. Я получил свою порцию кислорода, энергетики. Она была немножко потеряна в связи с паузой, но я быстро ее восстановил. Все равно навыки и знания ведь остаются, они же никуда не пропадают. А если ты жил этой жизнью на протяжении пятнадцати лет и каждый день для тебя был как урок в школе или университете, то это совсем другое. Помощники тоже легко вошли в рабочий процесс. Не скрою, меня этот момент очень волновал, но все произошло очень хорошо. Мы попытались быстро все организовать и наладить все, связанное с тренировочным процессом, что, в общем-то, у нас и получилось. Поставили все на свои рельсы, скажем так. Каждая игра, каждая тренировка контролируется с точки зрения очень многих аспектов. У нас есть свои данные. Благо сейчас есть спутниковые системы, и получить эти данные достаточно просто.

— Если не называть имена, есть ли футболисты, которые удивили вас на сборах своим прогрессом?

— Вся команда поработала хорошо. Накануне вылета мы собрались всей командой перед последним ужином и поблагодарили ребят за сбор. Потому что весь сбор прошел как на едином дыхании, я даже его не заметил. Когда на сборах много каких-то различных дел, ты просто не замечаешь, как пролетает время. Кажется, только что встал утром, а уже пора ложиться спать, потому что на часах два или три часа ночи. А на сборах вставать нужно в семь-полвосьмого. Поэтому, повторюсь, время на сборах летит очень быстро. (Смеется.) Его не хватает.

— На сегодня вы подписали всего двух футболистов — Шабанова и Леандро, которых знаете еще по киевскому «Арсеналу». Для вас было важно, что вы уже работали с ними?

— У каждого футболиста отдельный случай. Могу сказать, что я не просто так взял Шабанова и Леандро, лишь бы кого-то взять. Сейчас у нас существует очень много предложений по футболистам, некоторые из которых просто невероятные. Слышал, что говорили, мол, такие-то футболисты поедут с нами на вторые сборы. Я об этом ничего не знаю, и меня всегда удивляет, откуда появляется такая информация. Если говорить о Шабанове, то его я знаю давно. Еще со времен его выступлений в молодежной команде киевского «Арсенала». Леандро я тоже хорошо знаю, он общительный и коммуникабельный парень. Как я обычно про таких говорю — не вредный футболист. (Улыбается.) Леандро очень добротный игрок, обладающий хорошим мастерством. При этом его можно использовать на разных позициях, а это в трансферной политике и в самой команде иногда очень облегчает многие задачи. Поэтому я нисколько не жалею, что взял этих ребят. Обойма команды фактически осталась прежней. Все нужно делать постепенно, и я это прекрасно понимаю. Плюс, у меня уже есть свое определенное понимание того, что происходило в команде до меня. Я живой человек, общаюсь, спрашиваю, интересуюсь, как было при том или ином тренере. Исходя из полученной информации я пытаюсь проанализировать ситуацию за тех людей, которые работали здесь до меня. Но это обычная практика тренера, который должен разбираться в футболе.

— Понятно, что команду хочется усиливать всегда. Но видите ли вы сейчас для себя острую необходимость в усилении каких-то позиций?

— А я всегда задаю встречный вопрос — а зачем усиливать? У нас есть ряд игроков, которые в перспективе могут быть очень сильными футболистами. Я говорю, в том числе и о четверых украинских молодых футболистах, которых мы взяли из дублирующего состава. Я очень доволен, что мы их взяли. Я даже по-другому начал на них смотреть. Всегда важно очень внимательно просмотреть свой дублирующий состав. Можно, конечно, пойти по другому пути. Набрать десять новых футболистов, которые завтра тебе скажут: «А я не хочу играть». Поэтому я считаю, что в это время надо наоборот своих ребят раскрывать. Хотя, возможно, не всегда эти попытки и будут плодотворными. Но тем не менее.

— К слову о дублирующем составе «Стали». На Мемориале Макарова молодежь очень неплохо себя проявила. Считаете, у них может быть большое будущее?

— Мемориал Макарова в данном случае — это промежуточный результат. Тут важно понимать, что дублирующий состав «Стали», возможно, был более организован из-за того, что почти у всех команд на этом турнире был любительский статус. Не считая «Олимпика», «Колос» Ковалевка. Но для этих ребят это был промежуточный результат, которому они не придавали никакого значения. Наши молодые футболисты горели желанием показать себя. Я смотрел некоторые матчи и могу сказать, что они были очень организованны и очень мобильны для этого времени гола. Скажу так, это такой турнир, в котором больше смотрится перспектива. Точнее сказать, это турнир подготовки к чемпионату. Но все же сам чемпионат это совсем другое, поэтому я бы не стал делать каких-то поспешных выводов. Время покажет.