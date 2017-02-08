Ворскла подписала нападающего Динамо

Розмови, як то кажуть, в кулуарах про те, що нападник молодіжного складу київського «Динамо» Михайло Удод може перебратися до Полтави, снували вже півтора тижні, та лише зараз, коли сторони погодили всі умови подальшої співпраці, можемо говорити про це офіційно. Перший етап зборів гравець лінії атаки, якому лише за десять днів виповниться 20 років, проходив із дублерами «Ворскли», де отримав найкращі відгуки від тренерів.

Тепер щонайменше рік у Михайла буде для того, аби довести тренерам свої претензії на гру в основному складі. Зараз, на другому турецькому зборі головної команди, новобранець команди дуже старається, демонструючи непогану результативність під час тренувального процесу, та намагається переймати краще від старших колег.

У командах київського «Динамо» U-19 та U-21 та в «Динамо - 2» за три сезони Михайло Удод відіграв 49 поєдинків, забивши 5 м’ячів.