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Стал известен состав Совета Института футбола

В руководителях Института футбола шесть человек

  • 08.02.2017 14:21
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ФФУ
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Оприлюднено склад Ради Інституту футболу - новоствореного навчального закладу для майбутніх тренерів та спеціалістів у сфері вітчизняного спорту №1. Нагадаємо, 7 лютого відбулося урочисте підписання угоди про введення у дію спільного проекту Федерації футболу України та Національного університету фізичного виховання і спорту України.
 
Керівництво Ради:
 
Бандурко Олександр Іванович – перший віце-президент ФФУ, голова Ради
 
Лісенчук Геннадій Анатолійович - доктор наук з фізичного виховання і спорту, заступник голови Ради
 
Шамардін Валерій Миколайович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, директор Центру ліцензування ФФУ, заступник голови Ради
 
Костюченко Вадим Костянтинович – перший віце-президент ФФУ, представник від ФФУ – засновника Інституту.
 
Дутчак Мирослав Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, перший проректор НУФВСУ, представник від НУФВСУ – засновника Інституту
 
Заброда Клим Васильович – директор з організаційних питань ФФУ, відповідальний секретар Інституту
 
Члени ради:
 
Віхров Костянтин Львович – кандидат педагогічних наук, доцент, голова науково-методичної ради ФФУ
 
Перепелиця Павло Євгенович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, методист Центру ліцензування ФФУ
 
Функціонування КНГ збірних, науково-методичне та медико-біологічне забезпечення
 
Лазаренко Володимир Іванович – керівник КНГ національних збірних команд ФФУ
 
Кашуба Віталій Олександрович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, директор НДІ НУФВСУ
 
Методичне забезпечення проекту шкільного футболу
 
Столітенко Євген Володимирович – кандидат педагогічних наук, керівник Департаменту організаційної роботи ФФУ
 
Круцевич Тетяна Юріївна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання НУФВСУ
 
Організаційне та методичне забезпечення програми «С»-диплом
 
Марченко Роман Васильович – віце-президент Федерації футболу м. Києва
 
Іванов Петро Петрович – викладач кафедри футболу НУФВСУ
 
Розробка програм для ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, робота методичного кабінету ДЮФ
 
Золотухін Валерій Васильович – начальник відділу юнацького футболу ФФУ
 
Ніколаєнко Валерій Вадимович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри футболу НУФВСУ
 
Підвищення кваліфікації тренерів ДЮФ та видання для них методичної літератури
 
Бабарико Олександр Євгенович – провідний фахівець аналітичного відділу Департаменту розвитку ФФУ
 
Томашевський Володимир Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, директор Центру підвищення кваліфікації НУФВСУ
 
Програмне та методичне забезпечення підготовки фахівців з футболу з вищою освітою
 
Шамардін Валерій Миколайович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, директор Центру ліцензування ФФУ, заступник голови Ради
 
Байрачний Олег Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри футболу НУФВСУ
 
Розробка стратегії розвитку футболу в Україні
 
Мічуда Юрій Петрович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідуючий кафедри менеджменту та економіки спорту НУФВСУ
 
Навроцький Віталій Михайлович – керівник Служби стратегічного розвитку футболу ФФУ
 

Источник — Федерация футбола Украины

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