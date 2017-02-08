Стал известен состав Совета Института футбола

Оприлюднено склад Ради Інституту футболу - новоствореного навчального закладу для майбутніх тренерів та спеціалістів у сфері вітчизняного спорту №1. Нагадаємо, 7 лютого відбулося урочисте підписання угоди про введення у дію спільного проекту Федерації футболу України та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Керівництво Ради:

Бандурко Олександр Іванович – перший віце-президент ФФУ, голова Ради

Лісенчук Геннадій Анатолійович - доктор наук з фізичного виховання і спорту, заступник голови Ради

Шамардін Валерій Миколайович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, директор Центру ліцензування ФФУ, заступник голови Ради

Костюченко Вадим Костянтинович – перший віце-президент ФФУ, представник від ФФУ – засновника Інституту.

Дутчак Мирослав Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, перший проректор НУФВСУ, представник від НУФВСУ – засновника Інституту

Заброда Клим Васильович – директор з організаційних питань ФФУ, відповідальний секретар Інституту

Члени ради:

Віхров Костянтин Львович – кандидат педагогічних наук, доцент, голова науково-методичної ради ФФУ

Перепелиця Павло Євгенович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, методист Центру ліцензування ФФУ

Функціонування КНГ збірних, науково-методичне та медико-біологічне забезпечення

Лазаренко Володимир Іванович – керівник КНГ національних збірних команд ФФУ

Кашуба Віталій Олександрович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, директор НДІ НУФВСУ

Методичне забезпечення проекту шкільного футболу

Столітенко Євген Володимирович – кандидат педагогічних наук, керівник Департаменту організаційної роботи ФФУ

Круцевич Тетяна Юріївна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання НУФВСУ

Організаційне та методичне забезпечення програми «С»-диплом

Марченко Роман Васильович – віце-президент Федерації футболу м. Києва

Іванов Петро Петрович – викладач кафедри футболу НУФВСУ

Розробка програм для ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, робота методичного кабінету ДЮФ

Золотухін Валерій Васильович – начальник відділу юнацького футболу ФФУ

Ніколаєнко Валерій Вадимович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри футболу НУФВСУ

Підвищення кваліфікації тренерів ДЮФ та видання для них методичної літератури

Бабарико Олександр Євгенович – провідний фахівець аналітичного відділу Департаменту розвитку ФФУ

Томашевський Володимир Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, директор Центру підвищення кваліфікації НУФВСУ

Програмне та методичне забезпечення підготовки фахівців з футболу з вищою освітою

Шамардін Валерій Миколайович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, директор Центру ліцензування ФФУ, заступник голови Ради

Байрачний Олег Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри футболу НУФВСУ

Розробка стратегії розвитку футболу в Україні

Мічуда Юрій Петрович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідуючий кафедри менеджменту та економіки спорту НУФВСУ

Навроцький Віталій Михайлович – керівник Служби стратегічного розвитку футболу ФФУ