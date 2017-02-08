Карпаты обыграли солигорский Шахтер

Продовжити заключну підготовку перед початком офіційних ігор чемпіонату «левам» довелось у двоматчевому протистоянні з солігорськими «гірниками». У минулому, «Шахтар» – чемпіон Білорусі, а зараз чинний срібний призер тамтешнього чемпіонату. Обидві команди розпочали тренувальні збори з перемоги, «Карпати» здолали грузинську «Самтредію» (2:0), а «Шахтар» обіграв сербський «Вождовац» (2:1).

На перший тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Мисак, Зубейко, Лобай, Пас, Маркович, Чачуа, Вербний, Хомченко, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Грисьо.

Перший тайм видався не надто багатим на моменти. Усе ж активнішими та гострішими були саме карпатівці. Хороші можливості аби відкрити рахунок мали Грисьо та Хомченко, та обом не вдалось влучно пробити, кіпер «гірників» контролював гру.

Атаки «Карпат» виглядали різноманітніше, натомість, білорусам мало що вдавалось попереду. «Шахтар» постійно помилявся, втрачав м’яча, а «зелено-білі» швидко його перехоплювали та намагались завдати небезпеки супернику вже біля їхніх воріт.

Перша небезпека у воріт Мисака прийшла аж під середину тайму. На повну використати свою гольову можливість білоруси не змогли, «гірникам» забракло точності і м’яч прокотився поруч з воротами, ледве торкнувшись штанги.

Під завісу тайму гра активізувалась, нагоду забити мала кожна з команд. Але, то брак точності, то хороші дії оборони так і не дозволили круглому влетіти у ворота. Кінцівка тайму була однозначно за «Карпатами». Небезпечний штрафний та сильний і точний удар потенційного новачка все ж не обдурили Садовського, який у стрибку перевів м’яча на кутовий.

Другу половину гри карпатівці розпочали значно активніше за «гірників». Одразу по перерві на поле вийшов Іван Сілецький замість Романа Мисака, а дещо пізніше, приєднались до команди Виздрик та Малашевський, котрі поміняли Лобая та Зубейка.

Львів’яни раз-по-раз атакували ворота «Шахтаря», та за рахунок щільної оборони білорусів похвалитись забитими голами поки що не могли. Високий пресинг «Карпат» змушував суперника часто помилятись. Шансів аби нарешті відкрити рахунок у матчі «зелено-білі» мали чимало. Нагоди були і в Грися, Хомченка, гравця на перегляді, та, щоб все ж закотити круглого у ворота білорусів щоразу чогось бракувало...

Практично без роботи залишився кіпер карпатівців Іван Сілецький. «Гірники» майже не атакували, а якщо й проривались ближче до штрафної «левів» щільна оборона «Карпат» їх вмить зупиняла. Гра відбувалась чи не на одній половині поля, а всі небезпечні дії – біля володінь голкіпера «гірників».

Після численних стандартів відкрити рахунок нарешті зуміли «зелено-білі» – відмінне виконання штрафного удару Амбросієм Чачуа і круглий опинився у воротах білорусів. 1:0 – перший матч проти «гірників» закінчився перемогою «левів».



Карпати - Шахтар - 1:0

«Карпати»: Мисак (Сілецький, 46), Зубейко (Малашевський, 54), Лобай (Виздрик, 54), Пас, Маркович, Чачуа, Вербний, Хомченко, гравець на перегляді, гравець на перегляді (Карпенко, 77), Грисьо.

«Шахтар»: Садовський, Давидович, Овсієнко, Піліповєц, Шибун, Хіжнічєнко, Сенько, Селява, Багаріч, Гарапучік, Лєоновіч.

Гол: Чачуа, 87.

Попередження: Багаріч, 14.