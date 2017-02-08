Кто такая Элис, и с чем ее едят

Вы слышали о Лиге наций – новом турнире для сборных команд? УЕФА уже дал отмашку, и в следующем году он стартует. Как всегда, выскажу личное мнение, а кому оно неинтересно – вперед, за добычей информации…

Есть такая штука – ассоциативное мышление. Присуще оно не каждому, а иных даже раздражает: то, что не понятно, всегда вызывает досаду. Но я постараюсь подоходчивее. Когда готовился этот материал, в голове назойливой мухой звучала известная песня группы «Конец фильма». Отсюда и названия главок в тексте.

1. Мы им аплодируем, но песни их давно приелись.

По сути своей, Лига наций призвана минимизировать количество товарищеских матчей, заменив большинство из них официальными. По идее, рядового болельщика это должно исключительно радовать. Например, я «товарняки», как правило, пропускаю мимо глаз. И уж, поверьте на слово, процент ценителей футбольных репетиций, на самом деле, ничтожен.

Большинство людей устроены так, что в спорте их интересует, прежде всего, результат. В любом матче. Когда же во главу угла поставлена подготовка к более ответственным соревнованиям – многие из нас попросту не желают этого понимать, всенепременно требуя победы своей команды. Даже в ничего не решающей игре. А иначе, зачем на земле этой вечной живу?

В этом смысле, товарищеский матч – в определенной степени, футбольный нонсенс. Ну, ладно еще захудалый спарринг в межсезонье на тренировочном поле. Но когда на поле выходит национальная сборная, мало кого действительно волнуют тренерские пробы и эксперименты: тут уж ты нам вынь да положь!

Более того, раздражают многочисленные замены, ломающие игру. А иной раз возникает ощущение, что футболисты и вовсе играют «в полноги», что диктуется самим статусом матча. То ли дело, когда наличествует турнирное значение! Ну, допустим, убедили. Теоретически, новый турнир во благо болельщикам, да и тренерам, сетующим на нехватку спортивной борьбы.

2. Один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

И тут нам предлагают пресловутую ЛН. Преимущество уже в том, что это турнир – системное соревнование, в отличие от разрозненных, а то и как попало «настрелянных» проверочных игр. То есть, не только возрастает значимость матчей, но они также будут иметь свой четкий календарь, в рамках УЕФА.

Это удобнее и для национальных сборных, и для ассоциаций. Не нужно искать партнеров и договариваться с ними. Не надо думать – с нами тот, кто все за нас решит!

ЛН уже называют буфером между ЧМ и ЧЕ. Что ж, выглядит соблазнительно – в виде эдакого недостающего звена для создания стройной системы европейского футбольного конвейера для сборных команд. Немаловажно, что попутно ассоциациям обещают стабильность доходов.

Помимо собственно определения победителей, новый турнир будет давать дополнительную возможность квалификации на ЧЕ или ЧМ. Они, как известно, проходят в четные годы. Теперь же нам предлагают выявлять лучшую сборную команду и в промежутках между ними. То есть, каждый год мы будем иметь чемпиона среди сборных.

Хорошо ли это? Навскидку видится такая вилочка: либо ЛН совершенно отчетливо будет восприниматься, как второстепенный турнир (своеобразный аналог ЛЕ в клубном футболе); либо определение лучшего каждый год подряд девальвирует значение института национальных сборных, приблизив его к клубному. Который и без того уже изрядно его теснит.

Проще говоря, как выразился один мой сорокалетний приятель, слишком много футбола вредит самому футболу.

3. Что это за девочка, и где она живет?

Итак, Лига наций. 55 европейских сборных будут разделены на четыре уровневых дивизиона: A, B, C и D – по принципу: от сильного к слабому. Идея не нова, она витает в воздухе давно. К примеру, автор этих строк предлагал подобное еще лет десять назад. Правда, для ЧМ.

В первом розыгрыше турнира команды будут распределены по дивизионам, исходя из рейтинга УЕФА на 15 ноября сего года (по окончании квалификации ЧМ). В дивизионах А и В будет по 12 команд (4 группы по 3 команды), в дивизионе С – 15 (4 группы по 3-4 команды), в дивизионе D – 16 (4 по 4).

Если бы дивизионы ЛН формировались сегодня (за неимением гербовой, пишем на простой – взяв за основу последний рейтинг ФИФА), то мы бы получили следующие их составы:

Дивизион А: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Швейцария, Уэльс, Англия, Хорватия, Польша, Италия, Исландия.

Дивизион В: Голландия,Ирландия, Турция, Словакия, Венгрия, Босния/Герцеговина, Украина, Австрия, Северная Ирландия, Румыния, Швеция, Греция.

Дивизион С: Чехия, Сербия, Дания, Албания, Словения, Израиль, Россия, Черногория, Шотландия, Болгария, Белоруссия, Фарерские острова, Норвегия, Армения, Азербайджан.

Дивизион D: Финляндия, Казахстан, Литва, Латвия, Кипр, Эстония, Грузия, Люксембург, Македония, Молдова, Косово, Мальта, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра, Гибралтар.

Четыре победителя групп дивизиона А выйдут в финальный турнир (полуфиналы и финал), где определится победитель Лиги наций. В остальных дивизионах победители групп заработают повышение в классе – выход в дивизион ступенью выше. Четыре же худшие команды из каждой группы в следующей ЛН сыграют дивизионом ниже.

К слову, именно такой принцип ротации в дивизионах в свое время виделся и мне грешному. Только при восьми командах в каждом из них и «стационарном» однокруговом турнире на полях аутсайдера рейтинга. Естественно, летом. Однако формат Лиги наций легче и гармоничнее впишется в устоявшийся международный футбольный календарь.

Матчи группового этапа ЛН будут разбиты на 6 игровых дней, или три спаренных тура, осенью 2018 года. Финальный турнир элитного дивизиона пройдет в июне 2019 года.

Что ж, на первый взгляд, выглядит заманчиво. Правда, несколько смущает семимесячная пауза между групповым этапом и тремя матчами финальной стадии.

А ведь это еще не все. Лига наций не является самоцелью: она должна способствовать оптимальной модели европейской квалификации. И ее последние отголоски затихнут лишь спустя еще девять месяцев, когда в тяжелых муках после продолжительных родов появятся на свет последние четыре участника Евро-2020.

Но всему свое время. Кто такая Элис – нам уже более-менее ясно. А о том, с чем ее едят, в следующий раз.

Но все, кто с нею был, говорят, что она просто прелесть...