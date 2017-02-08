Трансфер Реброва признан худшим за всю историю Тоттенхэма

ESPN составил список лучших и худших трансферов в истории клубов английской премьер-лиги. Худшим трансфером в истории «Тоттенхэма» назван переход из киевского «Динамо» Сергея Реброва за рекордные для клуба на тот момент 11 миллионов фунтов. Форвард отметился 10 голами в 59 матчах за лондонцев, ушел в аренду в «Фенербахче», после чего бесплатно достался «Вест Хэму».
Полностью список удачных и неудачных трансферов выглядит следующим образом: «Челси» - Фрэнк Лэмпард, Уинстон Богарде; «Арсенал» - Тьерри Анри, Жервинью; «Манчестер Юнайтед» - Эрик Кантона, Бебе; «Ливерпуль» - Кенни Далглиш, Эль-Хаджи Диуф; «Манчестер Сити» - Яя Туре, Жо; «Тоттенхэм» - Гарет Бэйл, Сергей Ребров; «Лестер» - Н'Голо Канте, Аде Акинбийи; «Борнмут» - Хэрри Артер, Токело Рантье; «Бернли» - Майкл Дафф, Леон Корт; «Кристал Пэлас» - Эндрю Джонсон, Амир Карич; «Эвертон» - Микел Артета, Умар Ньясс; «Халл Сити «- Иэн Эшби, Джимми Баллард; «Мидлсбро» - Жунинью, Афонсо Алвес; «Суонси» - Мичу, Бафетимби Гомис; «Стоук Сити» - Райан Шоукросс, Уилсон Паласиос; «Сандерленд» - Ниалл Куинн, Милтон Нуньес; «Саутгемптон» - Рики Ламберт, Дани Освальдо; «Вест Хэм» - Паоло Ди Канио, Кирон Дайер; «Уотфорд» - Джон Барнс, Натан Эллингтон; «Вест Бромвич» - Крис Брант, Виктор Аничебе.
Источник — Euro-football
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