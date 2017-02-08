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Трансфер Реброва признан худшим за всю историю Тоттенхэма

Нынешний наставник киевского «Динамо» не смог заиграть в Англии

  • 08.02.2017 13:43
  • 1127 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Тоттенхэм. Сергей Ребров
© ФК Тоттенхэм. Сергей Ребров
ESPN составил список лучших и худших трансферов в истории клубов английской премьер-лиги. Худшим трансфером в истории «Тоттенхэма» назван переход из киевского «Динамо» Сергея Реброва за рекордные для клуба на тот момент 11 миллионов фунтов. Форвард отметился 10 голами в 59 матчах за лондонцев, ушел в аренду в «Фенербахче», после чего бесплатно достался «Вест Хэму».
 
Полностью список удачных и неудачных трансферов выглядит следующим образом: «Челси» - Фрэнк Лэмпард, Уинстон Богарде; «Арсенал» - Тьерри Анри, Жервинью; «Манчестер Юнайтед» - Эрик Кантона, Бебе; «Ливерпуль» - Кенни Далглиш, Эль-Хаджи Диуф; «Манчестер Сити» - Яя Туре, Жо; «Тоттенхэм» - Гарет Бэйл, Сергей Ребров; «Лестер» - Н'Голо Канте, Аде Акинбийи; «Борнмут» - Хэрри Артер, Токело Рантье; «Бернли» - Майкл Дафф, Леон Корт; «Кристал Пэлас» - Эндрю Джонсон, Амир Карич; «Эвертон» - Микел Артета, Умар Ньясс; «Халл Сити «- Иэн Эшби, Джимми Баллард; «Мидлсбро» - Жунинью, Афонсо Алвес; «Суонси» - Мичу, Бафетимби Гомис; «Стоук Сити» - Райан Шоукросс, Уилсон Паласиос; «Сандерленд» - Ниалл Куинн, Милтон Нуньес; «Саутгемптон» - Рики Ламберт, Дани Освальдо; «Вест Хэм» - Паоло Ди Канио, Кирон Дайер; «Уотфорд» - Джон Барнс, Натан Эллингтон; «Вест Бромвич» - Крис Брант, Виктор Аничебе.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    gljdah
      gljdah, 08.02.2017 13:57
    0
    Очень много известных имён в неудачных трасферах, странно...
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    seregka1991
      seregka1991, 08.02.2017 14:14
    +1
    gljdah, 08.02.2017 13:57
    Очень много известных имён в неудачных трасферах, странно...
    Не странно. Частенько крутые игроки не находят себя в новых клубах.
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    Одинокий волк
      Одинокий волк, 08.02.2017 14:19
    +1
    Помнится, Ребров тогда осенью наколотил мячей в Лиге чемпионов целую кошелку, потом женился и весной начал играть за Тоттенхем и, как говорится, что-то пошло не так, может семейная жизнь так повлияла, ведь какой игрочище был.
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 08.02.2017 14:27
    0
    А скорее повлияла традиционная для постсовка психология, а не семейная жизнь. Не готовы наши футболисты (как домашние цветы на подоконнике) к жесткой ежедневной конкуренции и борьбе за место в основе (читай тяжелой работе над собой)
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