Алексей АНТОНОВ: «Надо отойти от шока после просмотра в Анжи»

Проходившие просмотр в махачкалинском «Анжи» украинский нападающий Алексей Антонов и его соотечественник полузащитник Денис Дедечко не подошли российскому клубу и вернулись на родину.

После смены главного тренера и перестановок в руководстве российского «Анжи», клуб из Махачкалы затеял солидную перестройку состава, в результате чего уже на первый сбор команды в Турцию отправилось 16 потенциальных новичков команды.

Среди них были и украинцы — полузащитник Денис Дедечко и нападающий Алексей Антонов. Первый в России не новичок — Денис играл в «Луч-Энергии», «Амкаре» и «Краснодаре», а первую часть нынешнего сезона провел в «СКА-Хабаровск». Форвард Антонов, после того как покинул «Черноморец», тоже вкусил легионерского хлеба, в Азербайджане, где играл в «Габале» у Романа Григорчука. После 32 матчей и семи голов Антонов вслед за Алексеем Гаем покинул эту страну и вернулся в Украину, где до отправки на просмотр в «Анжи» поддерживал форму с молодежным составом «Днепра».

На первый сбор «Анжи» в Белек украинцы отправлялись преисполненные оптимизма. «Я много лет играю в российских командах. Ко мне в этой стране отличное отношение, — говорил полузащитник Денис Дедечко. — На данный момент я имею конкретное предложение из одного российского клуба Премьер-лиги. Зимнюю подготовку начну с этой командой. Считаю, что способен играть в любом клубе элитного дивизиона и помогать коллективу решать поставленные перед ним задачи».

Уже во время тренировок в Турции поделился впечатлениями от пребывания в расположении команды Александра Григоряна и Алексей Антонов: «Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла. Я в Турции вместе с «Анжи», в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было. А то я в последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем «Днепра», поддерживал форму», — говорил Антонов в январе.

Позднее двум украинцам в «Анжи» стало веселее. Компанию им составили подъехавший на просмотр экс-защитник «Зари» и «Хайдука» Максим Белый, и вернувшийся в расположение махачкалинцев после сбора в Испании с «Шахтером» Филипп Будковский. Для форварда «горняков» «Анжи» хорошо знаком, ведь в его составе он провел осенню часть сезона на правах аренды.

В начале февраля контракт с «Анжи» подписал Белый, а вот Дедечко и Антонову пришлось уехать. Оба уже вернулись в Украину, причем, как оказалось, из Турции домой украинцев отправили без особых объяснений от российского клуба.

«Руководство клуба просто поставило нас перед фактом, — рассказал Алексей Антонов. — С главным тренером «Анжи» Александром Григоряном мы вообще не пообщались, поэтому остается только догадываться об истинных причинах нашего расставания с махачкалинцами».

По словам Антонова, о своем будущем и дальнейшем трудоустройстве он еще не думал, поскольку решение «Анжи» для украинцев оказалось неожиданным. «Сейчас мы вернулись в Украину, — добавил Алексей. — Что дальше? Сначала нужно отойти от этого шока. Ну а в ближайшее время я продолжу поиск нового клуба».

Дедечко тоже рассчитывал закрепиться в «Анжи», но теперь его агент вынужден будет активизировать поиски нового клуба. Ранее по приоритетности после России для Дедечко были команды из Израиля и Кипра.