Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей АНТОНОВ: «Надо отойти от шока после просмотра в Анжи»

Алексей Антонов и Денис Дедечко покинули расположение российского клуба

  • 08.02.2017 13:18
  • 1584 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gabalafc.az. Алексей Антонов
© gabalafc.az. Алексей Антонов
Проходившие просмотр в махачкалинском «Анжи» украинский нападающий Алексей Антонов и его соотечественник полузащитник Денис Дедечко не подошли российскому клубу и вернулись на родину.
 
После смены главного тренера и перестановок в руководстве российского «Анжи», клуб из Махачкалы затеял солидную перестройку состава, в результате чего уже на первый сбор команды в Турцию отправилось 16 потенциальных новичков команды.
 
Среди них были и украинцы — полузащитник Денис Дедечко и нападающий Алексей Антонов. Первый в России не новичок — Денис играл в «Луч-Энергии», «Амкаре» и «Краснодаре», а первую часть нынешнего сезона провел в «СКА-Хабаровск». Форвард Антонов, после того как покинул «Черноморец», тоже вкусил легионерского хлеба, в Азербайджане, где играл в «Габале» у Романа Григорчука. После 32 матчей и семи голов Антонов вслед за Алексеем Гаем покинул эту страну и вернулся в Украину, где до отправки на просмотр в «Анжи» поддерживал форму с молодежным составом «Днепра».
 
На первый сбор «Анжи» в Белек украинцы отправлялись преисполненные оптимизма. «Я много лет играю в российских командах. Ко мне в этой стране отличное отношение, — говорил полузащитник Денис Дедечко. — На данный момент я имею конкретное предложение из одного российского клуба Премьер-лиги. Зимнюю подготовку начну с этой командой. Считаю, что способен играть в любом клубе элитного дивизиона и помогать коллективу решать поставленные перед ним задачи».
 
Уже во время тренировок в Турции поделился впечатлениями от пребывания в расположении команды Александра Григоряна и Алексей Антонов: «Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла. Я в Турции вместе с «Анжи», в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было. А то я в последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем «Днепра», поддерживал форму», — говорил Антонов в январе.
 
Позднее двум украинцам в «Анжи» стало веселее. Компанию им составили подъехавший на просмотр экс-защитник «Зари» и «Хайдука» Максим Белый, и вернувшийся в расположение махачкалинцев после сбора в Испании с «Шахтером» Филипп Будковский. Для форварда «горняков» «Анжи» хорошо знаком, ведь в его составе он провел осенню часть сезона на правах аренды.
 
В начале февраля контракт с «Анжи» подписал Белый, а вот Дедечко и Антонову пришлось уехать. Оба уже вернулись в Украину, причем, как оказалось, из Турции домой украинцев отправили без особых объяснений от российского клуба.
 
«Руководство клуба просто поставило нас перед фактом, — рассказал Алексей Антонов. — С главным тренером «Анжи» Александром Григоряном мы вообще не пообщались, поэтому остается только догадываться об истинных причинах нашего расставания с махачкалинцами».
 
По словам Антонова, о своем будущем и дальнейшем трудоустройстве он еще не думал, поскольку решение «Анжи» для украинцев оказалось неожиданным. «Сейчас мы вернулись в Украину, — добавил Алексей. — Что дальше? Сначала нужно отойти от этого шока. Ну а в ближайшее время я продолжу поиск нового клуба».
 
Дедечко тоже рассчитывал закрепиться в «Анжи», но теперь его агент вынужден будет активизировать поиски нового клуба. Ранее по приоритетности после России для Дедечко были команды из Израиля и Кипра.
 

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.