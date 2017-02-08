Воспитанник киевского Динамо перешел в Алавес

Испанский «Алавес» подписал контракт на 3.5 года с воспитанником киевского «Динамо» Алексеем Хахлевым. Хахлев является сыном президента «Вереса» Алексея Хахлева.
- День, которого я ждал все свои 18 лет, - написал Хахлев на своей странице в одной из социальных сетей. - День, который воплотил маленькую мечту в реальность. Хочется поблагодарить клуб «Динамо» Киев, который воспитал меня как футболиста и как личность. Клуб, который создавал в течение шести лет наилучшие условия для жизни и тренировок. Спасибо всем работникам академии. И спасибо «Алавесу» за доверие.
Источник — Sport.ua
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А когда там будет трансфер по Мише Порошенко!??
Динамовская академия - это альма-матер всех перспективных футболистов!!!
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