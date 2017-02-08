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Воспитанник киевского Динамо перешел в Алавес

Алексей Хахлев подписал контракт с испанским клубом

  • 08.02.2017 13:06
  • 1805 просмотров
  • 4 комментария
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Испанский «Алавес» подписал контракт на 3.5 года с воспитанником киевского «Динамо» Алексеем Хахлевым. Хахлев является сыном президента «Вереса» Алексея Хахлева.
 
- День, которого я ждал все свои 18 лет, - написал Хахлев на своей странице в одной из социальных сетей. - День, который воплотил маленькую мечту в реальность. Хочется поблагодарить клуб «Динамо» Киев, который воспитал меня как футболиста и как личность. Клуб, который создавал в течение шести лет наилучшие условия для жизни и тренировок. Спасибо всем работникам академии. И спасибо «Алавесу» за доверие.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vitahakadetti
      vitahakadetti, 08.02.2017 13:12
    +4
    Рад конечно за парня.Но ему 18!!!а не 35,то какой он фуболист и главное личность покажет время
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    vitahakadetti
      vitahakadetti, 08.02.2017 13:18
    +2
    Рад конечно за парня.Но ему 18!!!а не 35,то какой он фуболист и главное личность покажет время
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    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 08.02.2017 13:20
    -3
    Тааак.. первый мажорик пошел..
    А когда там будет трансфер по Мише Порошенко!??
    Динамовская академия - это альма-матер всех перспективных футболистов!!!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 08.02.2017 13:41
    -2
    Компенсація за Пантіча?
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