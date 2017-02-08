Андрей ПАВЕЛКО: «Ломать клубы через колено не будем»

В этот день в рамках отбора ЧМ-2018 подопечные Андрея Шевченко сыграют в Загребе с командой Хорватии. Нюанс противостояния состоит в том, что на 16 марта запланирован ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы (в этом раунде сыграет Шахтер если, конечно, пройдет Сельту в 1/16-й турнира), а 18-е число значится базовой датой 22 тура – последнего тура первого этапа чемпионата Украины. И если подопечные Паулу Фонсеки будут играть в 1/8-й Лиги Европы, наверняка несколько матчей 22 тура пройдут 19 марта.

В этой непростой ситуации Андрей Шевченко в интервью КОМАНДЕ1 заметил: «В сложившейся ситуации хотелось бы получить несколько дополнительных дней для того, чтобы хорошо подготовиться к поединку в Хорватии. Я хочу попросить ведущие клубы, чтобы они пошли нам навстречу и в интересах сборной согласились на изменения в календаре. Я имею в виду перенос тура чемпионата Украины, для этого как раз есть окно в марте. Ведь пока в нашем распоряжении четыре дня на подготовку, а хотелось бы иметь хотя бы неделю. Перед такой важной игрой имеющегося на данный момент времени критически мало».

Пока сложно сказать, как в итоге будут развиваться события, но во вторник, после подписания договора о создании в Украине Института футбола, президент ФФУ Андрей Павелко так прокомментировал ситуацию: «Сборная страны – визитная карточка всего украинского футбола, в том числе — его клубной структуры. Естественно, клубы, как и все мы, заинтересованы в том, чтобы национальная команда как можно лучше выступила в отборочном цикле ЧМ-2018. Но в то же время мы в ФФУ понимаем, что в непростой экономической ситуации футбольные клубы оказались в непростой ситуации, поэтому через колено в интересах сборной их никто ломать не будет. Все будет зависеть от решения самих клубов».