Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ПАВЕЛКО: «Ломать клубы через колено не будем»

Ближайший матч сборной Украины запланирован на 24 марта и пройдет он в столице Хорватии

  • 08.02.2017 12:56
  • 82 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко
В этот день в рамках отбора ЧМ-2018 подопечные Андрея Шевченко сыграют в Загребе с командой Хорватии. Нюанс противостояния состоит в том, что на 16 марта запланирован ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы (в этом раунде сыграет Шахтер если, конечно, пройдет Сельту в 1/16-й турнира), а 18-е число значится базовой датой 22 тура – последнего тура первого этапа чемпионата Украины. И если подопечные Паулу Фонсеки будут играть в 1/8-й Лиги Европы, наверняка несколько матчей 22 тура пройдут 19 марта.
 
В этой непростой ситуации Андрей Шевченко в интервью КОМАНДЕ1 заметил: «В сложившейся ситуации хотелось бы получить несколько дополнительных дней для того, чтобы хорошо подготовиться к поединку в Хорватии. Я хочу попросить ведущие клубы, чтобы они пошли нам навстречу и в интересах сборной согласились на изменения в календаре. Я имею в виду перенос тура чемпионата Украины, для этого как раз есть окно в марте. Ведь пока в нашем распоряжении четыре дня на подготовку, а хотелось бы иметь хотя бы неделю. Перед такой важной игрой имеющегося на данный момент времени критически мало».
 
Пока сложно сказать, как в итоге будут развиваться события, но во вторник, после подписания договора о создании в Украине Института футбола, президент ФФУ Андрей Павелко так прокомментировал ситуацию: «Сборная страны – визитная карточка всего украинского футбола, в том числе — его клубной структуры. Естественно, клубы, как и все мы, заинтересованы в том, чтобы национальная команда как можно лучше выступила в отборочном цикле ЧМ-2018. Но в то же время мы в ФФУ понимаем, что в непростой экономической ситуации футбольные клубы оказались в непростой ситуации, поэтому через колено в интересах сборной их никто ломать не будет. Все будет зависеть от решения самих клубов».
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.