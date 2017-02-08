Йожеф САБО: «Мне понравился Бланко-Лещук»

Футбольный эксперт Йожеф Сабо подвел итоги сборов «Шахтера» и поделился ожиданиями от матча с «Сельтой» в Лиге Европы.

- «Сельта» – это приличнейшая команда. Нам немножко не повезло, что отменилась игра «Сельты» с «Реалом», потому что это для них была бы лишняя нагрузка. Но мы все равно видим, что на команду идет большая нагрузка, игроки где-то устали. Однако, у нее есть преимущество, потому что «горняки» только набирают ход. И не думаю, что у «Шахтера» получится играть все 90 минут против испанцев так, как они умеют. Но я считаю, что все-таки Фонсека умнейший тренер, и он выберет ту тактику, которая приносит победы.

«Шахтер» пока далек от своей осенней формы, если судить по последнему матчу с «Дебреценом». Мы видели, что первый тайм прошел при полном преимуществе «Шахтера». Во второй половине венгры немного изменили тактику, потому что они выдвинулись чуть-чуть вперед, и «горнякам» стало тяжелее. И проявилась усталость… Поэтому Фонсека и поменял сразу троих игроков. Так что «Шахтеру» еще нужно работать и работать, чтобы показывать игру, которую они показывали в конце года.

Если говорить о составе, то я уверен, что против «Сельты» Фонсека поставит тот состав, который играл в прошлом году и выигрывал. Что касается схем на сборах, то Паулу играет так же, как и заканчивал сезон. По футболистам, то мне понравился Бланко-Лещук – не только в матче с «Дебреценом», но и в других играх. Думаю, он будет игроком основы. Он чувствует момент и голевые ситуации.