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Заря вернулась в Запорожье

Команда Юрия Вернидуба взяла несколько выходных

  • 08.02.2017 12:27
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Сегодня ночью самолёт с делегацией «Зари» совершил посадку в аэропорту Запорожья. Команда вернулась в Украину, завершив свой первый турецкий сбор. 
 
Напомним, что «чёрно-белые» отправились в Турцию 25-го января, где и пробыли до дня сегодняшнего. 
 
Ребят ждут несколько выходных дней, а уже 10-го февраля луганчане снова отправятся в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, где пробудут до 23-го числа. 
 
К слову сказать, некоторые футболисты выразили желание во время небольшого перерыва остаться в Турции, получив пару выходных дней. 
 
Во время второго сбора дислокация первой команды остаётся неизменной – отель «Камелия».
 

Источник — ФК Заря

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