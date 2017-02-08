Заря вернулась в Запорожье

Сегодня ночью самолёт с делегацией «Зари» совершил посадку в аэропорту Запорожья. Команда вернулась в Украину, завершив свой первый турецкий сбор.
Напомним, что «чёрно-белые» отправились в Турцию 25-го января, где и пробыли до дня сегодняшнего.
Ребят ждут несколько выходных дней, а уже 10-го февраля луганчане снова отправятся в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, где пробудут до 23-го числа.
К слову сказать, некоторые футболисты выразили желание во время небольшого перерыва остаться в Турции, получив пару выходных дней.
Во время второго сбора дислокация первой команды остаётся неизменной – отель «Камелия».
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.