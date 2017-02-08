Заря вернулась в Запорожье

Молодцы, харьковчане! Пока мы едины - мы непобедимы! Слава Украине!

Дааа... Вот она настоящая поддержка Европы... Держись, Рома, мы с тобой!!!!!!!!!!!

А, "наци".....??? Це хто??Націоналісти чи нацисти???Все що Рома підтримує, так це укр в...

Зато Рома депутатом станет и обеспечит себя и всех наших побратимов до пятого колена. Главное не ...

парашники активизировались, пока не будет закона о запрете уского мира, эти суки будут и дальше п...

Фєдя ні чим не гірший. Має таку ж позицію. До чого ця вибірковість?

Хороший он парень, обид не заслуживает наверное, но как игрок сборной он не нужен. Я бы даже в Ал...