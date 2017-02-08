Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Уже немного подустали»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин о завершившемся турецком сборе луганчан:

- Завершилась только первая часть сборов. Думаю всё, что тренерский штаб хотел и планировал, мы сделали. Провели четыре игры с хорошими соперниками, заложили необходимую подготовку. С хорошим настроением прибыли домой. Побудем несколько дней с родными и близкими, а потом вновь отправимся в Турцию.

- Некоторые игроки отметили, что на втягивающем сборе в Запорожье тяжело давались занятия аэробикой. Если упоминать Турцию, было ли что-то непривычное там?

- Вливаться в работу тяжело всегда. На первом турецком сборе много было работы с мячом. Была и беговая работа. Своеобразный микс. Для футболиста такие сборы более интересны. Тренерский штаб сказал, что на втором сборе в Турции уделим больше времени тактике и больше будем работать с мячом.

- Если пройтись вкратце по матчам первого сбора, что запомнилось особенно?

- В первую очередь, нужно почерпнуть что-то из игр против «Лудогорца» и «Динамо» Загреб. Это соперники очень высокого уровня. Если в первом матче с «Лудогорцем» не получилась игра да и результат, то с «Динамо» Загреб мы сыграли неплохо. Результат берём во внимание, но это всё-таки сборы.

- В матче с «Лудогорцем» стоит учесть наши далеко не оптимальные кондиции…

- Согласен. У «Лудогорца» уже в середине февраля будет матч в Лиге Европы, поэтому они были в завершающей стадии сборов. Соперник был более свежим.

- Матчи со «Словацко» и «Алмалыком», несмотря на то, что соперники были проще, выдались не менее динамичными…

- Каждый матч – наигрывание определённых связок, работа над тактикой. Мы встречаемся с другими командами. Со всеми играть интересно. Вдвойне лучше, когда ещё и выигрываешь.

- Любая победа, к тому же, укрепляет моральный дух…

- После победы лучше готовиться к любой работе. Да и настроение тоже становится лучше.

- Ты уже играл на позиции центрального защитника в Лиге Европы и Чемпионате Украины. Мог бы закрыть в экстренной ситуации и эту позицию? Твой ответ предполагает «Где тренер скажет, там и буду играть», но где на поле чувствуешь себя более комфортно?

- Именно на этом сборе я играл на своей родной позиции опорного полузащитника. Но вот в игре с загребским «Динамо», когда удалили Артёма Сухоцкого, мне пришлось закрыть его позицию, сыграв слева в защите. Так что, при экстренной ситуации могу сыграть даже и слева (улыбается).

- Как проходят будни футболиста на сборах?

- У всех по-разному. Кто музыку слушает, кто книги читает. Кто-то общается или играет в компьютерные игры. У каждого свои развлечения. Кто-то просто спит.

- Кстати, говорят, что самое большое препятствие для футболиста – ранний подъём?

- Иногда просыпаться тяжеловато. Особенно, учитывая то, что в Украине и Турции теперь разное время.

- Александра Караваева, случайно, увидеть не удалось?

- Сашу, увы, не увидели. А вот с Мишей Сиваковым общался. Он говорил, если найдёт время, приедет в гости. Но у них было по две тренировки в день и время найти он не смог.

- Смена обстановки наверняка с новыми силами позволит вступить в работу?

- Безусловно. Если говорить откровенно, то уже чуть подустали. Очень хотелось домой. Увидеть родных и близких. Хотя бы на пару дней. А после этого с новыми силами приступить ко второму этапу сборов.