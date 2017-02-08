Георгий БУЩАН: «Еще не было шанса проявить себя в Динамо»

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан восстановился после травмы и сейчас принимает полноценное участие в тренировках и матчах на сборах в Испании.

Подробнее о том, как проходит подготовка к весенней части сезона, и чем футболисты занимаются в свободное время, голкипер рассказал в интервью официальному клубному сайту:

- У нас все хорошо, работаем. Я рад, что, наконец, могу готовиться с первой командой, так что испытываю только положительные эмоции. Ждал сборов, а до этого работал в отпуске, чтобы себя проявить, так что получаю удовольствие от каждой тренировки.

- Между сборами у вас было несколько выходных дней, как их провели?

- Был в Киеве с семьей, с дочкой. Нужно было немного «перезагрузиться», поскольку после предыдущего сбора накопилась усталость – и моральная, и физическая. Четырех дней оказалось достаточно, теперь снова хочется работать.

- По сравнению с первым испанским сбором, динамовцы переехали на новое место дислокации?

- Да, сейчас мы находимся в отеле «Gran Melia Don Pepe», который на протяжении этих двух недель станет нашей резиденцией. А до этого жили в Westin La Quinta также в Марбелье.

- С кем вы живете в номере?

- С Артемом Бесединым. Все молодые игроки живут по двое, а старожилы – по одному.

- Принято считать, что на первом сборе закладывается физическая подготовка, а второй – больше игровой...

- Да, у нас такое же разделение. Первый сбор был намного тяжелее, мне кажется, даже в прошлом году не было так сложно. Тренеры что-то меняют, следят за тем, чтобы команда была физически готова лучше.

- После того, как карьеру закончил Александр Шовковский, а у Александра Рыбки закончился контракт, чувствуете, что тренеры стали на вас больше обращать внимание и доверять?

- Думаю, мне некорректно отвечать на этот вопрос – об этом должны говорить наставники. Могу лишь сказать, что со своей стороны я добросовестно выполняю свою работу. Александр Шовковский – легенда клуба, наверное, он посчитал, что пришло его время, ушел Александр Рыбка... В свое время каждому давался шанс, у каждого вратаря была возможность проявить себя. Из-за травм, по тем или иным причинам, у меня пока такой возможности еще не было, кроме игр на сборах. Надеюсь своей работой показать свой потенциал.

- Какие к вам требования у наставников? На какие компоненты обращают внимание?

- Требования всегда одни: постоянное внимание, правильный прием мяча, выбор позиции и передвижения – это самое главное. Что касается моей работы, есть вопросы, которые мы обсуждаем с тренером вратарей Михаилом Михайловым. Они касались моих первых игр, которые я провел после травмы и длительной паузы: в них присутствовала какая-то неуверенность, но мы просмотрели видео, сделали выводы и теперь двигаемся дальше.

- Сколько тренировок в день у вас чаще всего?

- На первом сборе чаще было по два занятия в день. Сейчас первые два дня также было по две тренировки, но теперь начинается серия контрольных матчей, поэтому в дальнейшем будет по одной. А форму будем набирать за счет игр, думаю, слишком тяжелых тренировок уже не будет – акцент делаем на функциональную подготовку.

- Как обычно проходит ваш рабочий день?

- Если утром есть тренировка, подъем у нас в 8.30, затем проходим медобследование, врачи меряют давление, проверяют вес. Потом идем на завтрак, после которого у нас есть немногим больше часа времени, чтобы подготовится к утренней тренировке, которая, как правило, начинается в 10.30. По ее окончанию возвращаемся в отель, обедаем, кому нужно, идет на процедуры, остальные отдыхают: спят, читают или смотрят фильмы. Вторая тренировка уже вечером – в 16.30, после нее также предусмотрены процедуры, массажи, холод. График – идеальный (улыбается).

Если на следующий день запланирована игра, то утром тренировки нет – можно поспать на час дольше. Каждый день расписание может корректироваться.

- Как обычно проводите свободное время?

- В обед стараюсь немного почитать – хорошо засыпаю под книгу. А вечером после процедур можем с ребятами поиграть на приставке, и общаюсь с родными. Что читаю? Булгакова «Мастер и Маргарита».