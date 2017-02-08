Бетис будет судиться с Райо Вальекано из-за Зозули

«Бетис» пойдет в суд против «Райо Вальекано», если мадридцы не будут платить зарплату украинскому форварду Роману Зозуле. Ранее стороны, оформляя договор аренды, договорились, что выплату зарплаты футболиста будут проводить в равных долях — 50 на 50. «Грязными» заработок Зозули составляет 1 миллион евро в год, что является весьма серьезной цифрой для бюджета «Бетиса».

При этом, как известно, сам переход был фактически сорван из-за категорической позиции ультрас «Пчел», не желающих видеть Зозулю в своем клубе из-за якобы неонацистских взглядов у игрока.

После скандала и обсуждения путей его решения Зозуле было предложено вернуться в «Райо Вальекано» или же остаться в «Бетисе», но без возможности играть в официальных матчах в нынешнем сезоне.

Руководство «Райо Вальекано» дало понять, что не будет платить Зозуле полагающиеся ему деньги по зарплате, если тот откажется возвращаться в их клуб. Но «Бетис» подобная постановка вопроса не устраивает и севильский клуб готов пойти против «Райо Вальекано» по этому вопросу в суд.

Напомним, решение Зозули ожидалось в понедельник, после чего его перенесли на вторник, однако официально точка зрения украинского футболиста не озвучена до сих пор. По слухам, Зозуля ждет ответ ФИФА на запрос о возможности своего перехода в чемпионат, который разыгрывается по системе «весна — осень».