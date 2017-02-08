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Бетис будет судиться с Райо Вальекано из-за Зозули

Севильский клуб хочет, чтобы «пчелы» платили украинскому футболисту зарплату

  • 08.02.2017 11:35
  • 1328 просмотров
  • 3 комментария
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ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
«Бетис» пойдет в суд против «Райо Вальекано», если мадридцы не будут платить зарплату украинскому форварду Роману Зозуле. Ранее стороны, оформляя договор аренды, договорились, что выплату зарплаты футболиста будут проводить в равных долях — 50 на 50. «Грязными» заработок Зозули составляет 1 миллион евро в год, что является весьма серьезной цифрой для бюджета «Бетиса».
 
При этом, как известно, сам переход был фактически сорван из-за категорической позиции ультрас «Пчел», не желающих видеть Зозулю в своем клубе из-за якобы неонацистских взглядов у игрока.
 
После скандала и обсуждения путей его решения Зозуле было предложено вернуться в «Райо Вальекано» или же остаться в «Бетисе», но без возможности играть в официальных матчах в нынешнем сезоне.
 
Руководство «Райо Вальекано» дало понять, что не будет платить Зозуле полагающиеся ему деньги по зарплате, если тот откажется возвращаться в их клуб. Но «Бетис» подобная постановка вопроса не устраивает и севильский клуб готов пойти против «Райо Вальекано» по этому вопросу в суд.
 
Напомним, решение Зозули ожидалось в понедельник, после чего его перенесли на вторник, однако официально точка зрения украинского футболиста не озвучена до сих пор. По слухам, Зозуля ждет ответ ФИФА на запрос о возможности своего перехода в чемпионат, который разыгрывается по системе «весна — осень».
 

Источник — Шахта

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Как стоит поступить Роману Зозуле?
  • 56.25% (351)
    1. Вернуться в «Бетис»
  • 30.77% (192)
    2. Завязать с футболом
  • 12.98% (81)
    3. Наперекор фанатам играть в «Райо Вальекано»
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Комментарии
    canyonic
      canyonic, 08.02.2017 11:49
    +6
    А шо не так? Райо теперь на пополам с Бетисом пускай платят зарплату Зозуле.
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 08.02.2017 11:52
    -3
    Ой, шкандаааль..!!! Этого человека, по максимуму возможностей испульзуют в политических целях, и по традиции - в утиль.
    Ромчик побоялся идти в Райо - опасаясь, якобы, за безопасность свою, и своей семьи. Да он понятия не имеет, во что сейчас ввязывается. Игрок-даже не посредственного уровня - а ниже, станет очередной разменной монетой, чьих-то интересов, сам неполучив от того, каких-то дивидентов.
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    Shiman2020
    Shiman2020, 08.02.2017 12:08
    -12
    Сосуля пусть в Страсбург подаст жалобу. Время на сутяжничество с избытком, все равно лавку будет протирать.
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